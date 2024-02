Fundos de criptomoedas chegam a R$ 330 bilhões em investimentos, maior nível desde 2021

Uma semana recorde de aportes em produtos negociados em bolsa de criptomoedas levou o total de ativos sob gestão (AUM, na sigla em inglês) desses fundos a níveis que não eram vistos desde o último auge do mercado de alta em 2021, de acordo com a empresa de análise de mercado CoinShares.

O AUM dos produtos de investimento em criptomoedas agora soma US$ 67 bilhões (R$ 330 bilhões, na cotação atual), "marcando o nível mais alto desde dezembro de 2021", escreveu o chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, em um relatório divulgado na última segunda-feira, 19.

Buttefill atribui o aumento dos ativos sob gestão nos fundos a aportes de US$ 5,2 bilhões apenas neste ano e ao mais recente ciclo de alta de preços no mercado de criptomoedas. Ao mesmo tempo, os produtos tiveram um recorde de aportes de US$ 2,45 bilhões na semana encerrada em 16 de fevereiro.

Do total, 99% dos aportes vierem de produtos listados nas bolsas dos Estados Unidos, incluindo os 10 ETFs de preço à visto do bitcoin que foram aprovados em janeiro pela SEC e registraram uma "aceleração significativa dos aportes líquidos", destacou Butterfill.

Os ETFs da BlackRock e da Fidelity captaram quase US$ 2,3 bilhões na semana passada – US$ 1,6 bilhão e US$ 648 milhões, respectivamente. "Simultaneamente, os saques de investidores diminuíram drasticamente", disse Butterfill. Os produtos da Grayscale registraram US$ 623 milhões em resgates semanais – o fundo de bitcoin da gestora perdeu mais de US$ 7 bilhões desde janeiro, quando foi convertido em um ETF.

Enquanto isso, o bitcoin terminou a mesma semana acima de US$ 52 mil, um valor que não era registrado desde dezembro de 2021. Ainda assim, alguns investidores estão apostando na queda do preço e investiram US$ 5,8 milhões em produtos de posições vendidas da criptomoeda.

Os produtos de investimento em ether registraram aportes comparativamente menores, de US$ 21 milhões. A segunda maior criptomoeda do mercado fechou a semana cotada a US$ 2.800, um valor registrado pela última vez em maio de 2022.

Os fundos de investimento atrelados às criptomoedas Avalanche, Chainlink e Polygon se destacaram por "terem registrado aportes semanais consistentes este ano", observou Butterfill. Cada um deles recebeu investimentos de cerca de US$ 1 milhão.

Os produtos atrelados à Solana registraram US$ 1,6 milhão em resgates. Butterfill atribuiu o saldo negativo ao impacto da recente paralisação da rede no início de fevereiro.

