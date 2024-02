NuCoin despenca 37% em um mês e usuários expressam decepção: ‘pior investimento’

A NuCoin, criptomoeda de fidelidade do Nubank, foi desenvolvida pela fintech para trazer benefícios aos usuários que usam o famoso cartão de crédito “roxinho” ou investem em criptomoedas pela plataforma. No entanto, a NuCoin viralizou como investimento, apesar das tentativas da empresa de emplacar a criptomoeda como um programa de fidelidade.

No último mês, a NuCoin já despencou 37,16% e é cotada a R$ 0,05325067. Apesar disso, a criptomoeda do Nubank ainda acumula alta de 418,72% no último ano e mexe com a ambição dos usuários da plataforma.

Em agosto de 2023, a NuCoin chegou a ficar fora do ar e enfrentar “problemas técnicos” segundo a assessoria do Nubank após disparar mais de 2.000%. Na época, a assessoria do Nubank esclareceu à EXAME que a NuCoin “é um programa de fidelidade que usa blockchain e tokenização”.

No X (antigo Twitter), usuários da NuCoin expressam descontentamento com a recente queda e a ferramenta de “congelamento” de NuCoins, que bloqueia a sua movimentação com a intenção de promover maiores benefícios aos usuários que o fizerem.

O pior investimento de 2023 @nubank com a suas moeda digital nucoin investimento de 1000$ se tornou 200$ kkkk pior q o tigrinho. — Seu João (@JoaoVQC) February 9, 2024

“Pior investimento”, “Nubank você prometeu” e “descongela meu NuCoin” são comentários feitos pelos usuários da criptomoeda de fidelidade no Nubank nas redes sociais.

A moeda Nucoin, por ser uma criptomoeda, estará sujeita a passar por variações em seus valores de mercado, sendo influenciadas pela demanda de investimentos e de investidores. Explicamos com mais detalhes lá no nosso blog, confira acessando esse link aqui: https://t.co/WlFXphIYbF — Nubank (@nubank) February 15, 2024

Ainda pelo X, o Nubank esclarece que “a moeda NuCoin é caracterizada como uma criptomoeda, podendo sofrer variações em seu valor de mercado conforme a demanda de investimentos e investidores”.

Em novembro de 2023, a NuCoin atingiu 13 milhões de usuários, de acordo com informações divulgadas pelo Nubank. No entanto, a criptomoeda é distribuída gratuitamente para todos os usuários do cartão de crédito ou que investem em outras criptomoedas pelo Nubank.

Desde o último ano, a NuCoin viralizou como um investimento entre os usuários do Nubank e chegou até mesmo a ser falsificada por golpistas interessados em aproveitar a fama da criptomoeda. Apesar disso, especialistas e até mesmo o próprio Nubank apontam que a finalidade do projeto é trazer benefícios para seus usuários.

“Não é um negócio sustentável”, apontou Vinicius Bazan, analista da Empiricus Research, em agosto do ano passado, quando a NuCoin viralizou pela primeira vez após disparar 2.000%. “A ideia da NuCoin é legal para o programa de recompensas, especialmente porque há muita oferta, mas não é um bom investimento”, acrescentou ele à EXAME.

