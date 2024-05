Boletim Focus: mercado consolida desancoragem de expectativas de inflação e espera juros mais altos

Os analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 20, confirmaram o cenário de desancoragem de expectativas, com projeções de inflação e juros maiores, além de redução na estimativa para o crescimento da economia brasileira.

A projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2024 subiu de 3,76% para 3,80%, a segunda elevação com consecutiva. Para 2025, a alta ocorreu pela terceira semana seguida e passou de 3,66% para 3,74%.

Selic

A desancoragem das expectativas pode sepultar o processo de queda de juros no Brasil. Essa possibilidade ganha força no mercado e começa a se materializar no Focus. A mediana para a Selic subiu pela terceira semana seguida, para 10% ao ano. A taxa está atualmente em 10,5%

Na projeção de 2025, os economistas mantiveram a taxa em 9% pela quarta semana. Já em 2026, a Selic se manteve em 9% e passou para 9% também em 2027. Na prática, serão necessários juros mais altos por mais tempo na economia brasileira.

PIB

A mediana das projeções para o PIB deste ano caiu de a 2,09% para para 2,05. Um mês antes, a projeção era de 2,02%.

A projeção para 2025 foi mantida em 2% pela 23ª semana seguida, assim como a de 2026 se manteve em 2% pela 41ª semana.