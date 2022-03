Fundação da Luna compra mais 2.830 bitcoins e soma US$ 1,3 bi em reservas

Em poucos dias, a Luna Foundation Guard, responsável pela criptomoeda do blockchain Terra, já acumulou aproximadamente 27.784,96 unidades de bitcoin. Na cotação atual, o valor é o equivalente a quase US$ 1,3 bilhão.

A instituição foi criada no último mês, com o objetivo de apoiar o ecossistema Terra. Do Kwon, o CEO da Terraform Labs, chegou a sugerir que o projeto alavancaria a economia baseada em tokens da Terra, que utiliza reservas em bitcoin.

“O bitcoin é o único ativo de reserva de valor comprovado nas moedas digitais... É muito difícil que alguém em cripto questione o bitcoin”, justificou Kwon, sobre sua escolha para as reservas da Terra.

Usuários observaram movimentações em um endereço de carteira digital que posteriormente foi confirmado como sendo da Luna Foundation Guard. Segundo a Bitcoin Magazine, o próprio Do Kwon “confirmou por e-mail que o endereço realmente pertence à Luna Foundation Guard”, e que as compras seriam para “lastrear a stablecoin UST”.

O assunto repercutiu na internet e especialistas opinaram sobre os planos da Terraform Labs e da Luna Foundation Guard. Kyle Davies, cofundador e presidente da Three Arrows Capital, chegou a dizer que alguns dos apoiadores das ações da Luna Foundation Guard “nunca executaram tamanho antes”, e que em termos de liquidez, “comprar US$ 125 milhões por dia em bitcoin por três meses, é muito”.

O executivo ainda chegou a dizer que “Do Kwon une os maximalistas de bitcoin e a comunidade da LUNA. Ele está nos entregando um [Michael] Saylor sob o efeito de esteróides”. Michael Saylor é o CEO da MicroStrategy e um dos mais conhecidos entusiastas do bitcoin. Sua empresa possui mais de 125 mil unidades da criptomoeda como estratégia de tesouraria.

Do Kwon já havia anunciado alocações milionárias na maior criptomoeda do mundo, como parte de sua estratégia para o ecossistema Terra, que engloba as criptomoedas LUNA e UST. A primeira, chegou a bater recordes de preço no início de março. Impulsionada, entre outros motivos, pela alta demanda por sua parceira, a LUNA foi cotada em US$ 104,58. Para a emissão da stablecoin UST, o mesmo valor em Luna precisa ser “queimado”, ou seja, eliminado do sistema.

