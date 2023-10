Funcionários de bancos centrais dos EUA e Inglaterrra compartilham interesse em moedas digitais

O Conselho do Federal Reserve continua a pesquisar uma moeda digital de banco central (CBDC), ou pelo menos tecnologias adjacentes, disse o vice-presidente Michael Barr em 27 de outubro. Ele também abordou stablecoins na Economics of Payments XII Conference, onde seu colega inglês Sir Jon Cunliffe fez seu último discurso como vice-governador do Banco da Inglaterra (BOE).

A pesquisa do Fed está atualmente focada em "arquitetura de sistema de ponta a ponta", como registros e tokenização e modelos de custódia para uma CBDC intermediada, Barr disse em Washington. Barr repetiu o mantra do Fed de que não haverá dólar digital sem um mandato do Congresso, mas acrescentou que "aprender com experimentações domésticas e internacionais pode ajudar os tomadores de decisão a entender como podemos melhor apoiar a inovação responsável".

As observações de Barr não são controversas na superfície, mas elas remetem à chamada do deputado Tom Emmer para o fim da pesquisa "duvidosa" do Fed sobre CBDC, feita na Câmara dos Representantes em setembro.

Cunliffe, cujo mandato de 10 anos no cargo termina em 31 de outubro, falou na conferência um dia antes. Ele também enfatizou que nenhuma decisão foi tomada em seu país sobre uma CBDC. Mas ele disse que um documento de consulta publicado em fevereiro "concluiu que as tendências atuais e os avanços tecnológicos em pagamentos [...] tornaram provável que uma Libra Digital seria necessária até o final da década".

O documento de consulta recebeu 50.000 respostas, disse Cunliffe. Privacidade, programabilidade e o declínio do dinheiro em espécie foram as principais preocupações entre os comentaristas. Além disso:

“Observaria, se apenas um pouco em tom de brincadeira, que as críticas à Libra Digital variaram desde preocupações de que ela desintermediaria o sistema bancário e ameaçaria a estabilidade financeira, até, ao mesmo tempo, preocupações de que não haveria utilidade para ela e seria uma 'solução em busca de um problema'.”

Cunliffe imaginou que "empresas privadas seriam capazes de integrar e programar a Libra Digital, como o ativo de liquidação, nos serviços que ofereceriam aos detentores de carteiras". O BOE responderá "nos próximos meses", acrescentou.

Cunliffe prometeu que o BOE em breve emitirá um documento de discussão sobre a regulamentação de stablecoins. Barr também mencionou stablecoins, dizendo que a regulamentação era necessária. Um ativo desse tipo "empresta a confiança do banco central", disse ele.

