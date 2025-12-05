FMI apresenta diretrizes para lidar com riscos de stablecoins

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou um relatório abrangente sobre o impacto potencial do crescente mercado de stablecoins e a adequação das regulamentações globais para lidar com ele.

No relatório “Understanding Stablecoins”, publicado na quinta-feira, o FMI analisou as diferentes abordagens adotadas por regiões como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e União Europeia ao estabelecerem um arcabouço regulatório para stablecoins.

Embora o relatório tenha observado que as regulamentações emergentes poderiam mitigar riscos à estabilidade macrofinanceira, o cenário estava “fragmentado”, tanto nas abordagens dos formuladores de políticas quanto na forma como as stablecoins são emitidas.

“A proliferação de novas stablecoins em diferentes blockchains e exchanges levanta preocupações sobre ineficiências devido à possível falta de interoperabilidade”, afirmou o FMI. “Além disso, isso pode introduzir divergências e obstáculos entre países, devido a diferentes tratamentos regulatórios e dificuldades nas transações.”

O FMI acrescentou:

“Embora a regulamentação das stablecoins ajude as autoridades a lidar com [determinados] riscos, políticas macroeconômicas sólidas e instituições robustas [...] devem ser a primeira linha de defesa [...] A coordenação internacional continua sendo fundamental para resolver essas questões.”

O relatório afirmou que duas das maiores stablecoins por capitalização de mercado, USDT e USDC, eram “majoritariamente lastreadas” por títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, operações compromissadas reversas colateralizadas com títulos do Tesouro dos EUA e depósitos bancários. Quarenta por cento das reservas do USDC e cerca de 75% das reservas do USDt eram compostas por títulos do Tesouro de curto prazo, sendo que a stablecoin da Tether também mantinha 5% de suas reservas em bitcoin.

A grande maioria do mercado global de stablecoins é composta por moedas atreladas ao dólar americano. No entanto, um pequeno número de emissores denominou suas ofertas em outras moedas, como o euro. Em dezembro, o mercado total ultrapassava US$ 300 bilhões.

Genius Act está sendo implementado

Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionar o Genius Act em julho, reguladores vêm trabalhando para estabelecer regras que criem um arcabouço abrangente para stablecoins de pagamento no país. A auditoria de segurança blockchain CertiK informou na quinta-feira que a medida, na prática, deslocou liquidez para pools separados de stablecoins dos EUA e da UE.

