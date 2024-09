McLaren e OKX revelam novo design de carro inspirado em Ayrton Senna

A McLaren e a corretora de criptomoedas OKX revelaram na noite desta quinta-feira, 19, no horário de Singapura o novo design para os carros da escuderia durante o Grande Prêmio de Singapura, que ocorrerá no próximo domingo, 23. A iniciativa tem como objetivo homenagear Ayrton Senna, um dos mais famosos pilotos de Fórmula 1 da história.

Batizado de "Legend Reborn" (Lenda Renascida, em tradução livre), o novo design dos carros é inspirado no modelo MP4, fortemente associado a Senna e ao também piloto Alain Prost. A edição limitada do carro será pilotada agora por Lando Norris e Oscar Piastri, que estão entre os favoritos para obter a vitória na corrida do próximo final de semana.

Em uma entrevista à EXAME logo após a revelação do carro, Norris afirmou que a iniciativa é "muito especial". "[Ayrton Senna] foi a pessoa que tornou a Fórmula 1 mais segura, e também tão legal quanto é atualmente em muitas formas. Ele estabeleceu um padrão, um nível que o automobilismo deveria atingir".

Piastri destacou que Senna "é uma grande inspiração. Eu vi principalmente os grandes destaques da carreira dele e as coisas que o tornaram tão especial". Norris ressaltou ainda que a escuderia está "muito orgulhosa" de homenagear Senna e outros pilotos famosos da McLaren.

A ação da OKX é a segunda parte de uma série de homenagens a Senna, com início no Grande Prêmio de Mônaco e previsão de conclusão no Grande Prêmio do Brasil, como parte do aniversário de 30 anos da morte do piloto.

Norris comentou que a iniciativa "faz com que a gente queira fazer mais e melhor. É uma pressão boa. A gente quer tornar [a corrida] mais especial e fazer com que mais pessoas lembrem do projeto. Sempre queremos ganhar, mas isso nos dá uma motivação especial".

OKX e Fórmula 1

Também em entrevista à EXAME, Haider Rafique, CMO da OKX, destacou que o movimento faz parte de um esforço da corretora de criptomoedas para "turbinar" as experiências dos fãs com a Fórmula 1: "Senna é uma lenda brasileira, mas é um ícone global. Entendemos o impacto que ele teve em muitas pessoas e sentimos que, ao trazer o legado dele de volta, poderíamos turbinar o esporte e chegar a fãs de outras escudarias. Acho que é uma grande tática de marketing", comenta.

A ideia é "pegar emprestado alguns elementos da era em que ele pilotava, mas sem modernizá-los. Estamos muito orgulhosos com o projeto e animados para continuá-lo em São Paulo. Temos muitas ativações planejadas. O nosso objetivo final não é converter ninguém para a OKX, mas sim deixar que o público nos conheça", diz.

Para Rafique, ações como a da McLaren buscam "estabelecer e manter a confiança com o público", e não necessariamente resultar em um determinado número de novas contas abertas. "A comunicação é abstrata, requer um toque humano e intuição. Precisamos chegar à emoção das pessoas".

*O repórter viajou para Singapura a convite da OKX

