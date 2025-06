FBI usa bitcoin para identificar e prender hacker que roubou mais de R$ 130 milhões

O FBI revelou na última quarta-feira, 25, que usou o bitcoin para identificar e prender um hacker que estava sendo procurado pelas autoridades americanas depois de roubar mais de US$ 25 milhões (R$ 136 milhões, na cotação atual). A criptomoeda teve um papel central na operação.

Em um comunicado, o FBI disse que o alvo da operação era um jovem britânico de 25 anos conhecido na internet como IntelBroker e Kyle Northern. Junto com cúmplices, ele roubou dados pessoais de ao menos 40 vítimas e os vendeu na internet, cobrando também "resgates" dos alvos dos ataques.

O hacker atacou tanto pessoas quanto empresas, incluindo uma companhia de telecomunicações, uma empresa da área de saúde municipal e uma de serviços de internet. Ele foi preso em fevereiro na França, após o FBI conseguir identificá-lo por meio do bitcoin.

Tradicionalmente, o hacker aceitava apenas pagamentos na criptomoeda monero quando vendia dados no mercado paralelo. A monero é conhecida por usar um sistema que dificulta a identificação do dono, o que acabou atraindo criminosos nos últimos anos.

Os esforços do FBI começaram em 2023, quando um agente infiltrado ofereceu US$ 250 para comprar dados de uma das vítimas do criminoso. O hacker aceitou a oferta, mas precisou receber o valor em bitcoin, não em monero. E foi graças a isso que a identificação foi possível.

O bitcoin opera em um blockchain público, o que significa que todas as movimentações de ativos são visíveis e rastreáveis. O FBI monitorou as unidades enviadas para o criminoso e conseguiu traçar todo o histórico de transferências. Com isso, foi possível chegar ao próprio hacker e estabelecer sua localização.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O envio das criptomoedas permitiu identificar a carteira digital que era usada pelo criminoso e monitorar suas movimentações. Além disso, foi confirmado pelo FBI que o hacker tinha as informações de acesso para a mesma carteira digital, reforçando que ele era o criminoso.

O FBI também investigou movimentações do hacker em uma conta na corretora de criptomoedas Coinbase. Ainda detido na França, o jovem agora aguarda extradição para os Estados Unidos, onde será julgado e poderá ser sentenciado à prisão em regime fechado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok