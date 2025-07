Fatia de mercado do bitcoin é a menor em 3 anos após disparada de 'altcoins'

A chamada "dominância" do bitcoin, que representa a fatia de mercado da criptomoeda, atingiu na última sexta-feira, 18, o menor nível em três anos. Apesar do ativo ainda corresponder a mais de 60% de todo o valor do setor, o movimento traz um indicativo importante para investidores.

Até a última sexta-feira, a dominância do bitcoin chegou a ultrapassar a casa dos 65,5%, indicando que, na prática, a capitalização do ativo era equivalente a quase dois terços de todo o valor do mercado de criptomoedas. Mas, em poucas horas, essa fatia teve uma redução relevante.

No final do dia, a dominância da criptomoeda chegou à casa dos 61%, com uma capitalização levemente superior a US$ 2,3 trilhões. Ao mesmo tempo, o mercado de criptomoedas superou a capitalização de US$ 4 trilhões pela primeira vez na sua história.

O movimento indica que a redução na dominância do bitcoin ocorreu mais pela valorização intensa de outras criptomoedas do que por uma queda mais expressiva do ativo. E outros dados do mercado corroboram esse panorama, com alguns dos principais ativos do setor superando o desempenho do bitcoin.

É o caso do ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, que acumula uma alta de mais de 40% nas duas últimas semanas. Já o XRP, a terceira maior cripto do setor, tem ganhos de mais de 70% no acumulado do mês de julho e atingiu uma nova máxima histórica. E a Solana superou os US$ 200 pela primeira vez em meses.

As variações na dominância do bitcoin são consideradas um dos melhores indicadores para a ocorrência da chamada "altseason". O termo se refere ao momento em que outras criptomoedas, as altcoins, estão com um movimento de alta maior que do bitcoin.

Nos ciclos de alta de 2024 e do início de 2025, os ganhos do bitcoin acabaram sendo mais expressivos que de outras grandes criptomoedas, o que permitiu que o ativo expandisse sua dominância. Dessa vez, porém, outros ativos estão conseguindo subir mais.

Com isso, a fatia de mercado do bitcoin teve redução mesmo com uma capitalização de mercado ainda em tendência de alta. O quadro também indica que investimentos em outras criptomoedas podem ser mais lucrativos no curto prazo para os investidores interessados no setor.

