Ethereum está 'finalmente tendo o seu momento' graças à regulação nos EUA, diz gestora

A gestora Bernstein afirma que, após meses com um desempenho abaixo do esperado, a Ethereum "finalmente está tendo o seu momento", apresentando uma forte valorização e conseguindo atrair cada vez mais investidores. Em relatório, a empresa atribui esse movimento ao avanço da regulação das criptomoedas nos Estados Unidos.

Com uma alta de quase 25% apenas no acumulado dos últimos sete dias, a segunda maior criptomoeda do mercado deve "continuar a ter um interesse de investidores forte". O Bernstein atribui o movimento a um foco crescente dos mercados financeiros nas stablecoins e na tokenização de ativos.

A projeção da gestora é que esse movimento ganhará ainda mais força. O Bernstein espera que gestoras de ativos como a BlackRock vão intensificar a recomendação da inclusão do ether em portfólios de investimentos. Além disso, o relatório projeta uma intensificação das reservas corporativas da criptomoeda.

Para a gestora, a principal causa da disparada do ativo foi a aprovação e sanção nos Estados Unidos do Genius Act, que cria um arcabouço regulatório específico para as stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos. A Ethereum é o blockchain que abriga o maior número de stablecoins.

"As stablecoins agora são um dinheiro digital legal. E, considerando que a Ethereum é o trilho dominante para a operação das stablecoins, o projeto finalmente está tendo o seu momento. O ether subiu quase 45% nas últimas duas semanas", destacou a gestora no relatório.

O Bernstein pontua ainda que a atual valorização do mercado de criptomoedas "não é um ciclo de alta no sentido de disparar e depois cair. Esse é um ciclo baseado nos serviços financeiros em blockchain". E a Ethereum tende a ser uma das maiores beneficiadas exatamente por estar nessa categoria.

Além das stablecoins, o blockchain também é lar de diversos projetos de NFTs (tokens não-fungíveis). E, apesar do segmento ainda estar longe do auge entre 2020 e 2021, o mercado de NFTs teve uma recuperação, atingindo o seu maior valor de mercado desde o início de fevereiro.

Com isso, a Ethereum conta com uma combinação de fatores que cria um cenário favorável para a continuidade de alta do ativo. Atualmente na casa dos US$ 3,7 mil, analistas não descartam uma nova máxima de preço até o final do ano. O recorde no momento é de US$ 4,8 mil.

