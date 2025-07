Capitalização do mercado de criptomoedas supera US$ 4 trilhões pela 1ª vez

O mercado de criptomoedas atingiu uma nova capitalização recorde nesta sexta-feira, 18, superando os US$ 4 trilhões pela primeira vez na história. O setor tem sido beneficiado nos últimos dias por uma combinação de fatores que impulsionou diversos ativos e também fez o bitcoin e o XRP baterem novas máximas de preço.

A nova capitalização recorde do setor ficou pouco acima dos US$ 4 trilhões. Em apenas 14 dias, o valor total do setor saltou de US$ 3,4 trilhões para a nova máxima, ou seja, o segmento cripto ganhou um valor adicional de US$ 600 bilhões no período. Apesar da alta generalizada, o recorde se deve principalmente ao bom desempenho dos principais ativos do setor.

O bitcoin bateu no último final de semana um novo preço recorde de US$ 123 mil, mas caminha para encerrar a semana na lateralidade, sem uma alta expressiva após realizações de lucros. Sozinho, ele é responsável por mais de 50% de toda a capitalização do setor. Especialistas afirmam que o ativo deve voltar a subir, podendo encerrar julho valendo US$ 130 mil.

Outro destaque entre as criptomoedas é o ether. O ativo mostrou uma forte recuperação após o desempenho negativo no primeiro semestre e uma dificuldade em acompanhar a alta do bitcoin. A criptomoeda da rede Ethereum, que é a segunda mais valiosa do setor, acumula ganhos de 22% nos últimos sete dias.

Já o XRP, que é a terceira maior criptomoeda do setor, tem uma alta ainda maior no mesmo período. O ativo acumula ganhos de 31% nos últimos sete dias e bateu uma nova máxima histórica de preço. A forte valorização dos três maiores ativos do mercado acabou impulsionando fortemente a capitalização do setor.

Outro destaque no mesmo período é o grupo de criptomoedas meme. Os maiores destaques são a BONK e a PENGU, que acumulam altas de mais de 40% cada nos últimos sete dias. A maior valorização, porém, é da CurveDAO, que deu um salto de mais de 50%. A Stellar é outro destaque positivo, com ganhos acima dos 45%.

Analistas atribuem a onda de valorização das criptomoedas ao longo do mês a uma combinação de fatores favoráveis. Um deles é a retomada do apetite ao risco entre investidores, beneficiando diversas classes de ativos consideradas mais voláteis e arriscadas. É o caso do setor de cripto, em especial de ativos menores como as memecoins.

Além disso, a demanda institucional pelo bitcoin aumentou significativamente, como indicado pelos investimentos nos ETFs do ativo. Os ETFs de ether também são apontados como um fator central para a disparada do ativo. A decisão de empresas de criarem reservas corporativas de outras criptos, como o ether e a Solana, e o avanço na regulação de cripto nos Estados Unidos também ajudam a impulsionar o setor.

