Facebook registra patentes para metaverso e inclui negociação de cripto

A Meta, antigo Facebook, aplicou para oito patentes no Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos Estados Unidos. As solicitações fazem referência à tecnologia do blockchain e ao metaverso da empresa, que recentemente mudou seu nome para focar em seu próprio universo digital.

A seguir os números e descrição de cada uma das aplicações:

97320155: serviços online de rede social e paquera, incluindo uma área específica para que investidores de cripto se conectem.

97320153: desenho e desenvolvimento de um hardware de computador e software relacionados à Web3, incluindo jogos, e-commerce, transações de blockchain, etc.

97320149: serviços eletrônicos e de entretenimento de publicações, parcialmente dentro de realidade aumentada.

97320147: serviços de telecomunicação para ativos eletrônicos existentes na plataforma.

97320146: serviços de transações financeiras relacionados a tokens, ativos em blockchain, criptomoedas e outros ativos virtuais.

97320144: serviços de propaganda via realidade virtual ou ecossistemas de realidade aumentada e o metaverso.

97320140: roupas virtuais para videogames conectados à realidade virtual.

97320136: software disponível para download na forma de aplicativo para celular, para usos como autenticação do usuário, arrecadação de fundos para a caridade online e principalmente para hardware e carteiras digitais.

Os pedidos, no entanto, podem demorar até oito meses para serem processados pelo órgão.

Desde sua mudança de nome, a Meta investe cada vez mais em projetos envolvendo ativos digitais. Na semana passada, durante um evento, o CEO Mark Zuckerberg afirmou que o Instagram, maior rede social da empresa, vai oferecer suporte para NFTs em breve. Ainda segundo ele, esse suporte pode ocorrer na forma de negociações dentro da plataforma, ou até mesmo emitir novos tokens pela rede.

