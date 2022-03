Em evento, Mark Zuckerberg diz que Instagram irá oferecer suporte aos NFTs

O CEO da Meta, antigo Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou durante participação no SXSW que o Instagram receberá suporte a NFTs em breve. Apesar de não dar mais detalhes, Zuckerberg sugeriu que usuários vão poder exibir seus tokens existentes e emitir novos.

“Eu ainda não estou pronto para anunciar exatamente o que vamos fazer. Mas ao longo dos próximos meses, devemos ter a habilidade de trazer seus próprios NFTs e, espero, com o tempo começar a minerar outras coisas dentro do mesmo ambiente (o Instagram), afirmou o CEO.

Ainda durante sua fala no evento de mídia, que acontece em Austin, no Texas (EUA), Zuckerberg deu a entender que os NFTs podem exercer um papel importante no metaverso de sua empresa: “Eu gostaria que a roupa do seu avatar pudesse ser basicamente emitida como um NFT, assim você pode levá-la para os seus diferentes universos”, disse ele. “Existem muitos aspectos técnicos que precisam ser resolvidos antes que isso aconteça de forma simples”, completou.

A novidade não é uma surpresa. Em dezembro passado, o CEO do Instagram, Adam Mosseri, chegou a afirmar que o Instagram estaria procurando uma forma de integrar os tokens não-fungíveis à sua plataforma.

