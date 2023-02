Executivo do banco mais antigo dos EUA diz que criptomoedas 'vieram para ficar'

Michael Demissie, chefe de ativos digitais do Bank of New York Mellon (BNY Mellon), está convencido de que a queda do mercado de criptomoedas em 2022 não afetará o interesse institucional em ativos digitais. Em uma conferência realizada pela Afore Consulting, o executivo disse que esse setor “veio para ficar”, já que os investidores institucionais têm um forte interesse em cripto.

"O que vemos é que os clientes estão absolutamente interessados em ativos digitais, em geral", disse ele, de acordo com um relatório publicado pela Reuters. Com sede nos Estados Unidos, o BNY Mellon é atualmente um dos maiores bancos do mundo.

Demissie apoiou sua opinião referindo-se a uma pesquisa realizada pelo BNY Mellon em outubro que descobriu que 91% dos clientes de bancos custodiantes estão interessados em investir em produtos tokenizados baseados em blockchain.

A pesquisa também constatou que 86% dos players institucionais estão adotando uma estratégia de “comprar e manter”, o que pode sugerir que eles veem o mercado de criptomoedas como um investimento de longo prazo. Dos entrevistados, 88% também disseram que a severa retração do mercado em 2022 não mudou seus planos de investir no setor a longo prazo.

Demissie, no entanto, afirmou que mais trabalho precisa ser feito nos Estados Unidos, para que os participantes do setor possam avançar com mais clareza regulatória. "Precisamos absolutamente de regulamentação e regras claras para o trânsito. Precisamos de agentes responsáveis que possam oferecer serviços confiáveis que satisfaçam a confiança dos investidores", defendeu.

"É importante que naveguemos neste espaço de forma responsável", acrescentou. Em 2 de fevereiro, o BNY Mellon anunciou a nomeação de Caroline Butler como CEO de ativos digitais da empresa para ajudar a impulsionar a próxima onda de adoção para os clientes do banco. Ela foi anteriormente a CEO dos serviços de custódia.

A nomeação ocorre quando o BNY Mellon lançou sua própria plataforma de custódia digital em outubro, oferecendo a clientes institucionais selecionados a oportunidade de investir em bitcoin e ether. Anteriormente, em fevereiro de 2022, o banco anunciou uma parceria com a plataforma de métricas Chainalysis para ajudar a rastrear e analisar produtos de criptomoedas.

O BNY Mellon não é o único grande banco fazendo movimentos na indústria de ativos digitais ultimamente. O Goldman Sach teria manifestado interesse em comprar empresas de criptomoedas depois que várias foram impactadas pelo colapso catastrófico da FTX em novembro.

Embora o CEO do JPMorgan Jamie Dimon não seja fã do bitcoin, sua empresa se interessou por serviços baseados em blockchain nos últimos tempos. Em novembro, a empresa executou com sucesso sua primeira transação internacional usando finanças descentralizadas em um blockchain público.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok