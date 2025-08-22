Future of Money

Bitcoin hoje: criptomoeda cai para US$ 112 mil e tem tendência negativa, segundo especialista

Entenda o que está acontecendo e o que pode mexer com o preço da maior criptomoeda do mundo

(envato/Reprodução)

(envato/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10h42.

Última atualização em 22 de agosto de 2025 às 10h58.

Nesta sexta-feira, 22, o bitcoin segue em queda, chegando aos US$ 112 mil após ter atingido uma nova máxima histórica, de US$ 124 mil, na última semana. Investidores e especialistas continuam em compasso de espera pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, no Simpósio de Jackson Hole. O evento é um dos mais aguardados da semana, tanto para investidores tradicionais quanto os de cripto, pois pode ajudar a determinar a política monetária dos EUA.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 112.052, com queda de 1,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a queda acumulada já ultrapassa 5,3%.

"O movimento segue praticamente sem direção definida, refletindo aversão ao risco e baixo volume, típica de momentos que antecedem decisões de política monetária importantes. O clima atual é de espera: os investidores preferem aguardar pistas sobre próximos passos dos juros americanos", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"O volume negociado em altcoins caiu mais de 20% — sinal de que o apetite especulativo está represado — e os fluxos de fundos ETP estão virando para saídas em bitcoin e ether, embora o acumulado do mês siga positivo. A volatilidade implícita em opções subiu, sugerindo expectativa de movimentos bruscos após Jackson Hole, mas nada garante uma guinada clara enquanto o Fed não sinalizar um caminho mais definido para os juros. A liquidez está concentrada, e o suporte técnico se mantém — investidores institucionais seguem comprando em quedas, fato confirmado por movimentações “on-chain” de grandes volumes", acrescentou.

"Olhando para o lado técnico, o bitcoin segue em correção, operando abaixo da média móvel exponencial de 50 períodos no gráfico diário, reforçando viés de curto prazo neutro/ligeiramente baixista. A perda dos US$ 111 mil pode abrir espaço para reteste em US$ 107 mil. Acima de US$ 113.8 mil, há espaço para novo rali até máximas recentes. Se o Fed for mais dovish, podemos ver fortalecimento do bitcoin e rotação rápida para altcoins, acelerando a altseason. O índice de Altseason está em 42/100 — sinalizando que ainda não entramos no auge daquele ciclo explosivo típico, mas o smart money já começa a rotacionar do Bitcoin para altcoins de valor e utilidade. Se o padrão de anos anteriores se repetir, agosto pode ser o catalisador para altas parabólicas em altcoins nos próximos meses", concluiu.

"Os mercados asiáticos seguiram com desempenho misto e tom de cautela, enquanto os investidores aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. O dólar permaneceu firme, com o índice DXY em torno de 98,60, à medida que os participantes do mercado reduziram suas apostas em cortes de juros, diminuindo a probabilidade de um corte em setembro para cerca de 75%. O petróleo recuou, e o ouro registrou leve queda", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin devolveu toda a sua recuperação recente. A expectativa de curto prazo permanece neutra a levemente negativa, uma vez que a redução na probabilidade de cortes de juros em setembro e a firmeza do dólar criam uma base menos favorável para ativos de risco como o bitcoin. Sem novos catalisadores imediatos no horizonte, o mercado entra em fase de espera, com o bitcoin possivelmente se mantendo dentro da faixa atual de US$ 113 mil a 115 mil até que o discurso de Powell ofereça maior clareza sobre a trajetória da política monetária", acrescentou.

