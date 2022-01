Evento de corrida de drones cria jogo em metaverso no blockchain Algorand

A corrida de drones está se juntando à festa dos jogos play-to-earn. A Drone Racing League (DRL) e a Playground Labs, desenvolvedora de jogos na Web 3.0, escolheram o blockchain da Algorand para criar o primeiro jogo de drone no estilo play-to-earn dentro do metaverso. O feito foi anunciado pela organização na quarta-feira, 5.

Os detalhes do jogo em si ainda serão divulgados — um representante da DRL afirmou que eles buscarão em sua comunidade o estilo de game que eles mais gostam. O termo play-to-earn, ou GameFi, refere-se a um subsetor em evolução do encontro dos mundos do game das criptos, onde os jogadores são recompensados ​​com ativos digitais que carregam valor além dos limites de um jogo específico, como costuma ser o caso nos jogos convencionais.

Enquanto os detalhes ainda precisam ser acertados, a liga disse que “os jogadores vão competir com drones da DRL” (provavelmente os digitais) por criptomoedas e NFTs na Algorand.

O envolvimento da DRL com a tecnologia blockchain está no mesmo nível de sua já híbrida e experimental programação de competições, que incluem corridas na vida real com drones, bem como partidas virtuais de e-sports. A união ao GameFi ocorre após um acordo de cinco anos e US$ 100 milhões com a Algorand, anunciado em setembro passado.

Apostas em drones

A liga também introduziu as apostas esportivas na plataforma, como uma forma de se manter à frente das principais tendências na área e ser a primeira plataforma onde é possível apostar, de acordo com um comunicado de imprensa.

“Estamos construindo um roadmap com tanta coisa diferente para os próximos anos”, disse a presidente do DRL, Rachel Jacobson, em uma entrevista. “Precisamos conhecer o blockchain porque sempre queremos sempre estar dez passos à frente e ser os primeiros no mercado. Vamos ser a menina dos olhos da Playground Labs”.

A DRL também escolheu a Algorand como patrocinadora do campeonato mundial realizado na T-Mobile Arena em Las Vegas, que incluirá uma apresentação do cantor de rock Weezer, entre outras atrações.

A Playground Labs é uma afiliada da Hivemind Capital Partners, que anunciou em novembro um fundo de US$ 1,5 bilhão para investir em projetos na Algorand.

