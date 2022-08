Taxas da Ethereum podem cair a US$0,02 com ZK Rollups; Vitalik Buterin chama de 'divisor de águas'

Criada em 2015, a rede Ethereum passou por uma grande evolução desde então. Em busca de melhorias constantes no funcionamento do blockchain, desenvolvedores criaram as mais variadas soluções de escalabilidade. Entre elas estão os rollups, elogiados pelo criador da rede, Vitalik Buterin, que acredita que os ZK Rollups podem superar sua predecessora, Optimistic Rollups.

Um de seus principais objetivos de uma rollup é a redução nas taxas de transação da rede. Nesse sentido, Buterin espera que para realizar uma transação na Ethereum, cada usuário gaste entre US$ 0,02 e US$ 0,05 com os ZK Rollups, um valor muito abaixo do que ocorre atualmente.

“Então, hoje, com rollups, as taxas de transação geralmente estão entre US$ 0,25, às vezes US$ 0,10 e, no futuro, com rollups com todas as melhorias de eficiência sobre as quais falei, os custos de transação podem cair para US$ 0,05, ou talvez até US$ 0,02. Muito mais barato, muito mais acessível e um divisor de águas completo”, afirmou o criador do segundo maior blockchain do mundo durante um evento na em Seoul, na Coreia do Sul.

As melhorias que Buterin menciona são os motivos pelos quais ele aposta que os ZK Rollups substituam os Optimistic Rollups no futuro. Apesar de ambas serem soluções que proporcionam escalabilidade em uma segunda camada da Ethereum, mantendo assim a segurança da rede principal, a primeira ganha em velocidade e seus fundamentos de zero-knowledge rollup.

“Minha opinião é que, no longo prazo, os ZK Rollups acabarão vencendo os Optimistic Rollups porque eles têm essas vantagens fundamentais, como você não precisar ter um período de retirada de sete dias”, explicou Vitalik Buterin em Seoul. “Daqui 10 anos ou até mais, espero que os rollups sejam todos ZK”.

De acordo com Buterin, o único obstáculo para os ZK Rollups seria a compactação de dados no blockchain. No entanto, um “trabalho sólido” estaria acontecendo entre desenvolvedores da rede para reduzir o tamanho e custo dos dados das transações.

“Então, ao mesmo tempo, a tecnologia ZK é difícil de construir. Existem muitos desafios mentais, especialmente em fazer todas essas coisas com segurança e garantir que todos os circuitos estejam corretos. Mas começamos a ver implementações de zk-EVM que estão quase prontas para escalar com transações Ethereum, o que é incrível", contou.

Além disso, transações mais baratas são “particularmente importantes” para uma série de grupos sociais que podem aproveitar as facilidades da tecnologia blockchain. Durante o evento, Vitalik Buterin pontuou que “países de baixa renda ou locais onde o sistema financeiro não é muito eficaz” poderão se beneficiar das melhorias propostas pelos rollups, pois estes forneceriam o acesso a uma “estrutura vital de pagamentos pela internet”.

Outros cenários que o criador da Ethereum vislumbra melhorias a partir de transações mais baratas são na adoção de aplicativos não financeiros, como servidores de domínio (DNS), protocolos de prova de presença humana e serviços de gerenciamento de contas na Web 3, conhecida como a nova fase da internet que engloba a tecnologia blockchain e as criptomoedas.

“Você precisa enviar uma transação para criar um nome DNS, enviar a transação para recuperar sua conta, enviar uma transação para atender a algumas dessas adaptações. Se fazer cada uma dessas operações custa US$ 11, as pessoas não vão fazer isso”, afirmou Buterin.

“A escalabilidade não é apenas uma coisa chata em que você só precisa que os números de custo diminuam a escalabilidade, acho que realmente permite e desbloqueia classes inteiramente novas de aplicativos”, concluiu.

