Recuperação? Bitcoin sobe 5%, mas ainda pode cair para US$ 52 mil, aponta analista

Nesta sexta-feira, 3, o bitcoin segue em recuperação de preço após quedas significativas no último feriado do Dia do Trabalho. No entanto, a principal criptomoeda do mercado ainda tem performance negativa no cenário semanal e dados alimentam expectativas pessimistas entre especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 61.778, com alta de 5,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Já nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de aproximadamente 4% e nos últimos 30 dias, 7,4%.

“O bitcoin está testando um suporte muito forte em US$ 60 mil, que deve segurar o preço por um momento. Mas quando olhamos para o long short ratio e vemos que 75% do mercado está com contratos futuros de compra abertos, esse é um indicador fortíssimo de que todos esses contratos devem virar liquidez para o preço romper esse suporte e buscar alvos mais baixos, como US$ 54.800 e US$ 52 mil em um segundo momento”, disse Fernando Pereira, analista da Bitget.

Criptomoedas hoje

O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.059, com alta de 3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Em conjunto, os criptoativos tiveram um volume de negociação de US$ 91,6 bilhões no mesmo período.

Entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado, se destacam nesta sexta-feira, 3, por seus movimentos de alta nas últimas 24 horas:

• Solana (SOL): + 5%

• Toncoin (TON): + 13,8%

• Shiba Inu (SHIB): + 7,3%

• Bitcoin Cash (BCH): + 7%

• Near Protocol (NEAR): + 8%

