Vitalik Buterin diz que IA pode ajudar Ethereum a superar seu 'maior risco técnico'

O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, disse que a inteligência artificial (IA) pode ser crucial para resolver um dos "maiores riscos técnicos" que ameaçam a Ethereum: as falhas ocultas em seu código base.

Em uma postagem divulgada em 18 de fevereiro no X, Buterin compartilhou sua empolgação com as auditorias baseadas em IA para identificar e corrigir códigos com falhas na rede Ethereum, que representariam o "maior risco técnico" para a rede.

One application of AI that I am excited about is AI-assisted formal verification of code and bug finding.

Right now ethereum's biggest technical risk probably is bugs in code, and anything that could significantly change the game on that would be amazing.

