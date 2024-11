Ethereum “subiu como uma bala” e pode superar performance do bitcoin, diz analista do BTG

Apesar dos recentes recordes consecutivos de preço do bitcoin, uma criptomoeda pode apresentar uma performance ainda superior. O ether, moeda nativa da rede Ethereum, esteve “fora dos holofotes” nas últimas semanas, mas pode voltar a ser um destaque do mercado cripto, de acordo com um especialista do BTG Pactual.

No momento, o ether é cotado a US$ 3.590, com alta de 3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a segunda maior criptomoeda do mundo em valor de mercado acumula alta de 36,3%.

“O ether teve uma performance muito forte desde a correção do bitcoin. Voltou muito mais forte que o bitcoin, ‘como uma bala’. Essa criptomoeda está ganhando destaque nos últimos dias, até mesmo porque ficou muito descontado em relação ao bitcoin”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, durante o programa Morning Call Crypto no YouTube.

“Para mim, o ether está a um piscar de olhos de voltar a ter uma boa performance no mercado. Acima dos US$ 3.600 acho que o ether pode voltar a buscar a faixa dos US$ 4 mil”, acrescentou o especialista no programa transmitido ao vivo às terças e quintas-feiras pela manhã.

