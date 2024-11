Donald Trump tem R$ 31 milhões em criptomoedas; veja os ativos do próximo presidente dos EUA

O próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ficou famoso em 2024 por adotar uma postura pró-cripto, defendendo o setor e prometendo adotar políticas para impulsioná-lo. E a ligação do político com esse mercado vai além do discurso: no momento, ele tem US$ 5,4 milhões (R$ 31 milhões, na cotação atual) em criptomoedas.

A quantia foi identificada pela empresa de análise de blockchains Arkham Intel, que também conseguiu identificar a carteira digital onde Trump armazena os ativos após um trabalho de investigação e análise de fluxos de ativos digitais que coincidiram com informações públicas.

As informações da carteira digital indicam que o presidente eleito dos Estados Unidos soma mais de US$ 5 milhões em criptomoedas. Do total, US$ 1,7 milhão são de unidades de ether, a criptomoeda da Ethereum, e US$ 1,64 milhão são de WETH, ou Wrapped Ether, que é pareada ao ether, tendo a mesma cotação.

Há, ainda, US$ 138 mil em unidades de USDC, uma stablecoin pareada ao dólar. O montante, que responde a mais da metade de todos os criptoativos de Trump, correspondem aos royalties recebidos por ele pelo uso de direitos de imagem na criação de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês).

O político e bilionário permitiu que algumas coleções de NFTs usassem sua imagem para criar artes digitais e vendê-las, com destaque para duas coleções lançadas em 2022 e 2023 que esgotaram pouco depois do lançamento. Uma quarta coleção foi lançada em agosto deste ano.

A carteira de Trump reúne ainda outras três criptomoedas meme: a TRUMP, a TROG e a GUA. Todas são criptomoedas meme e não foram adquiridas pelo político. Na verdade, elas foram enviadas de forma gratuita pelos criadores desses ativos como uma forma de divulgação das iniciativas.

Como as transferências para carteiras digitais são públicas, os envios servem como ações de marketing para chamar a atenção do público. Considerando as variações dos ativos, o próximo presidente dos EUA tem US$ 1 milhão em TRUMP, US$ 401 mil em TROG e US$ 152 mil em GUA.

É possível, porém, que Trump tenha mais criptomoedas armazenadas em outras carteiras digitais não identificadas. Em agosto deste ano, ele reportou às autoridades norte-americanas que tinha um lucro de mais de US$ 7 milhões com as coleções de NFTs, mas não informou a quantia exata de criptomoedas que possuía.