Ethereum bate recorde do ano frente ao real e atinge a cotação de R$ 20,6 mil após aprovação de ETFs

Nesta segunda-feira, 27, a criptomoeda nativa da rede Ethereum atingiu a sua maior cotação frente ao real. Desde o início de 2024, quando os primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista foram aprovados nos Estados Unidos, a expectativa de que ETFs de ether à vista fossem aprovados em seguida rondou o mercado de criptoativos. Agora que isso finalmente aconteceu, o ether opera em alta.

Apesar disso, é válido notar que o recorde desta segunda-feira é apenas em relação ao real, moeda brasileira que sofre com a desvalorização. Por enquanto, o ether ainda não bateu recordes de preço em relação ao dólar, embora alguns especialistas projetem isso para um futuro próximo.

"O recorde de preço do ether (ETH) em reais este ano não é apenas um indicativo da desvalorização do real, mas também realça a capacidade do mercado cripto como uma ferramenta de proteção patrimonial. Investidores interessados em diversificação, principalmente geográfica, podem considerar o ether uma opção promissora, especialmente tratando-se de economias mais fragilizadas", disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

