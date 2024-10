Bitcoin a US$ 100 mil? Projeção de preço já é a mais popular no mercado futuro

A plataforma de criptomoedas especializada em derivativos Deribit registrou recentemente quase US$ 1 bilhão em investimentos ligados à mesma projeção de preço do bitcoin, na casa dos US$ 100 mil. Com isso, o patamar de preço já é o mais popular entre clientes da corretora.

A Deribit negocia cada opção de preço de bitcoin equivalendo a 1 unidade da criptomoeda. Na prática, o nível registrado significa que investidores estão comprando opções que envolvem a projeção de que a criptomoeda vai chegar ao valor de US$ 100 mil, o que representaria um novo recorde de preço.

Segundo a corretora, a segunda opção mais investida no momento é de US$ 70 mil, que não seria um recorde mas ainda indica uma expectativa de alta do ativo em relação ao seu patamar atual. No momento, a opção acumula mais de US$ 800 milhões movimentados.

As opções de compra entram em vigor quando o ativo atinge o preço determinado no contrato. Ou seja, a popularidade de opções de preço do bitcoin acima do atual indicam um otimismo de investidores com relação ao desempenho do ativo. No momento, mais de 50% de todas as opções de bitcoin negociadas na corretora são de compra.

Em nota, a empresa Wintermute disse que a popularidade das opções de US$ 100 mil e US$ 70 mil "é interpretada por alguns integrantes do mercado como algo que apoia o sentimento otimista [de alta de preços] que parece estar prevalecendo no mercado de criptomoedas".

Além de um determinado preço do ativo, os contratos futuros também incluem opções de vencimento, ou seja, a projeção dos investidores é que um determinado ativo vai atingir o patamar de preço do contrato até a data definida nele. Do contrário, o investidor pode ter prejuízo na operação.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

Impacto das eleições nos EUA

No momento, os contratos futuros de bitcoin com vencimento em 8 de novembro são os mais populares, atraindo US$ 938 milhões em investimentos. A data é a mesma em que o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos deverá ser anunciado. Até o momento, porém, o mercado indica cautela com o evento, com uma parcela significativa dos contratos sendo de venda na casa dos US$ 45 mil.

Para analistas, o cenário atual do mercado de preços futuros indica que os investidores ainda esperam um cenário adverso para a criptomoeda em outubro e no início de novembro, mas com potencial de iniciar um novo movimento de alta após a conclusão das eleições nos EUA. A opção de preço de US$ 100 mil é a mais popular nos contratos com vencimento em dezembro.