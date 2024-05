Ether pode disparar mais de 60% após aprovação de ETFs, projeta gestora

A gestora com sede em Singapura QCP Capital compartilhou uma projeção na última quinta-feira, 23, em que avalia que o ether pode disparar até 60% nos "próximos meses". O motivo para esta alta é a aprovação dos primeiros ETFs de preço à vista do ativo nos Estados Unidos.

Segundo a gestora, a projeção leva em conta um potencial ganho da criptomoeda caso a demanda pelos ETFs tenha um efeito semelhante à demanda pelos ETFs de bitcoin aprovados pela SEC em janeiro. A gestora pontua que, após a aprovação, o bitcoin saltou de US$ 42 mil para US$ 73 mil, firmando um novo preço recorde.

Por outro lado, a gestora divergiu da visão da maior parte dos especialistas. Para a QCP Capital, a negociação dos ETFs de ether pode começar já na próxima semana. Entretanto, a visão majoritária é que a estreia dos fundos no mercado demorará mais algumas semanas.

O motivo é que a SEC aprovou apenas um dos dois formulários necessários para que os fundos efetivamente estreiem nas bolsas dos Estados Unidos. A análise do segundo formulário de cada gestora pode se estender por mais tempo, com os produtos potencialmente sendo lançados mais próximos do mês de julho.

Nesse sentido, o efeito no preço do ether com a possível demanda gerada pelos ETFs pode demorar mais tempo para se materializar, em um caso diferente do observado com o bitcoin, cujos ETFs estrearam logo no dia seguinte à aprovação pela SEC e movimentaram US$ 4 bilhões em negociação no primeiro dia.

Caso a projeção da QCP Capital se concretize, a criptomoeda da Ethereum chegaria a um valor superior a US$ 7 mil, superando o seu atual recorde de preço. O valor converge com outras projeções divulgadas por casas de análise nos últimos dias.

A empresa de análise CryptoQuant destacou ainda que os investidores "parecem estar optando por ter mais exposição ao ether agora do que ao bitcoin. O ether teve a maior compra diária no mercado à vista por investidores até o momento em 2024".

Por outro lado, a CryptoQuant alertou os investidores de que a criptomoeda tende a apresentar alta volatilidade nos próximos dias, já que os fluxos do ativo nas corretoras subiram acentuadamente, algo "tipicamente associado à volatilidade de preço".