Brasil importa R$ 8,9 bilhões em criptomoedas em abril apesar do recuo do bitcoin, aponta BC

Os investidores de criptomoedas brasileiros importaram pouco mais de US$ 1,7 bilhão, cerca de R$ 8,9 bilhões, em criptomoedas em abril. Volume acumulado de US$ 6,42 bilhões no primeiro quadrimestre desse ano, aproximadamente R$ 33 bilhões, segundo dados divulgados na última sexta-feira, 24, pelo Banco Central do Brasil (BC).

De acordo com o relatório, embora o bitcoin tenha recuado pouco mais de 16% em abril, de US$ 69,7 mil para US$ 58,2 mil durante esse mês, o volume de importações de criptomoedas pelos investidores do país pode ser considerado alto, embora, em março, esse montante tenha sido de US$ 1,75 bilhão, cerca de US$ 14,8 bilhões no acumulado anual daquele mês.

Salto de 126%

No comparativo entre abril desse ano e o mesmo mês do ano passado, o salto foi de US$ 763 milhões para US$ 1,73 milhão, ou seja, um aumento de 126%. No acumulado entre os primeiros quadrimestres de 2023 e de 2024, a evolução foi de US$ 2,91 bilhões para US$ 6,42 bilhões, ou seja, um crescimento de 120%.

O balanço mostra que as exportações de criptomoedas por brasileiros é baixo frente as importações. Em abril, enquanto os investidores nacionais importavam US$ 1,73 bilhão, as exportações foram de US$ 120 milhões, ou seja, menos de 7% do volume importado.

No acumulado do primeiro quadrimestre, os brasileiros exportaram US$ 468 milhões, 7,2% do montante importado no mesmo período. Porém, o levantamento do BC aponta para uma evolução significativa das exportações brasileiras de criptomoedas em relação a 2023.

Isso porque o volume exportado em abril desse ano é 823% superior aos US$ 13 milhões exportados em abril do ano passado enquanto o acumulado exportado no primeiro quadrimestre de 2024 supera em 654% os US$ 62 milhões exportados no primeiro quadrimestre de 2023.

Os números parciais de 2024 já direcionam para um saldo negativo na balança comercial de criptomoedas, a exemplo do que acorreu em 2023, quando o país importou US$ 12,3 bilhões enquanto exportou US$ 613 milhões. Em outra frente, o Banco Central anunciou o adiamento do Drex para 2025.

