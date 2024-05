Após aprovação de ETFs de ether nos EUA, analista aponta oportunidades no mercado cripto

Nesta segunda-feira, 27, o mercado de criptomoedas inicia a semana em otimismo, apesar do ritmo menos acelerado por conta do feriado nos EUA. O país lidera a escalada positiva no sentimento de investidores graças à aprovação dos primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) de ether à vista e as recentes declarações de Donald Trump sobre a classe de ativos digitais.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.875, com queda de 0,25% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A principal criptomoeda ainda acumula alta de quase 63% desde o início do ano.

O destaque da vez é o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum. A aprovação dos ETFs de ether à vista nos EUA fizeram a cotação da criptomoeda disparar. Nas últimas 24 horas, o ether subiu 3,5%, sendo cotado a US$ 3.932 no momento de escrita desta matéria.

"No cenário atual do mercado, o ether gradualmente se aproxima da marca de US$ 4 mil, especialmente após a recente aprovação de seus ETFs à vista nos EUA. Ainda não se sabe quando esses fundos começarão a ser negociados, uma vez que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda precisa aprovar os relatórios S-1, sem uma data específica definida”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“A aprovação dos ETFs, juntamente com a ausência de outflows por conta da conversão do ETHE da Grayscale, tem sido positiva para o ether, de modo que espera-se que essa tendência de alta se mantenha ao longo da semana”, acrescentou Galhardo à EXAME.

De acordo com a OKX, os ETFs de ether à vista devem atrair US$ 500 milhões na primeira semana de negociação. A gestora com sede em Singapura QCP Capital também acredita que o ether pode disparar cerca de 60%.

Oportunidades para investidores

Além das duas principais criptomoedas por valor de mercado, há outras oportunidades para investidores envolvendo outros ativos digitais com a aprovação dos ETFs de ether nos EUA.

“É importante também monitorar outros tokens fortemente correlacionados com o ether, como Lido (LDO), Optimism (OP) e Arbitrum (ARB). Estas tendem a seguir as tendências do ETH, podendo oferecer boas oportunidades de diversificação de portfólio”, disse João Galhardo, da Mynt.

