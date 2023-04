Ethereum atinge maior preço em 11 meses, enquanto saques no blockchain crescem

Mais de 1 milhão de ethers, no valor de US$ 2,1 bilhões, já foram sacados da Ethereum nos primeiros quatro dias após a conclusão da atualização Shanghai. No mesmo período, a criptomoeda intensificou um movimento de valorização, e chegou a ultrapassar nesta fim de semana a casa dos US$ 2.100 pela primeira vez em 11 meses.

As retiradas de 1,03 milhão de ethers desde a última quarta-feira, 12, partiram de 473 mil solicitações de saques por parte de validadores do blockchain. O último sábado, 15, foi o dia com maior número de saques, registrando a saída de 392.800 ethers, de acordo com dados do site beaconcha.in.

Dos validadores ativos, quase 87%, ou 469 mil dos 540 mil, agora podem retirar seu ethers mantidos em staking, processo que se refere ao bloqueio do ativo no blockchain. Enquanto os membros da comunidade Ethereum estavam divididos sobre o impacto que a atualização teria no preço do ether, os primeiros quatro dias produziram uma aumento de quase 10% do preço do ativo.

Os números são uma pequena "surpresa" para Lachlan Feeney, executivo-chefe da empresa de consultoria e desenvolvimento de blockchain Labrys, que disse ao Cointelegraph que muitos validadores estão realocando ether novamente na Beacon Chain, área da rede onde a criptomoeda é depositada para que seu detentor possa assumir a função de validador.

“Grande parte das participações que foram sacadas nos últimos dias está indo direto para a Beacon Chain, já que os validadores estão procurando aumentar seus rendimentos. Tanto que a participação líquida está aumentando atualmente", destacou Feeney.

Considerando o clima macroeconômico atual, Feeney disse que muitos dos primeiros stakers da Ethereum estavam interessados em liquidar suas participações após uma espera de quase 30 meses. A médio e longo prazo, ele acredita que a atualização Shanghai só aumentará a quantidade de ether depositado, o que vai ajudar a fortalecer o blockchain em termos de segurança.

Ele explicou que “como a Shanghai é um grande evento de diminuição do risco, a médio e longo prazo, mais, e não menos, ether será bloqueado em staking. Prevemos que, em um futuro não muito distante, atingiremos um valor recorde de ether em staking".

Preço da Ethereum

Já Markus Thielen, chefe de pesquisa da plataforma de ativos digitais Matrixport, disse ao Cointelegraph que o fechamento dos serviços de staking da corretora de criptomoedas Kraken nos Estados Unidos após a ação da SEC pode ter contribuído para os números mais altos no fim de semana.

“Parece que isso ocorreu em grande parte devido ao encerramento do serviço de staking da Kraken. Isso terá apenas um efeito temporário, pois também estamos vendo uma demanda significativa de investidores que agora podem fazer staking com mais visibilidade na liquidez de suas posições bloqueadas", avaliou o analista.

Thielen disse que espera que uma grande quantidade de ether sacado da Kraken seja “realocada” de volta à Beacon Chain por meio de outras entidades interessadas na Ethereum. Embora ele preveja que a ação positiva dos preços esfrie esta semana em meio ao potencial aumento da pressão vendedora, Thielen acredita que a atualização acabará atraindo mais investidores institucionais para fazer staking de ether.

O marco de 1 milhão de ethers sacados representa um número 500% maior do que uma previsão divulgada em 11 de abril pela empresa de inteligência de dados de redes blockchain Glassnode, que estimou que apenas 170 mil ethers seriam sacados após a primeira semana da conclusão da Shanghai. A empresa de análise on-chain Nansen havia estimado uma quantidade de saques ligeiramente maior, prevendo que 1,4 milhão de ethers seriam retirados após os primeiros dias.

