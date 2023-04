Shaquille O’Neal é notificado em processo nos EUA por envolvimento com a FTX

Shaquille O’Neal, um dos mais conhecidos jogadores de basquete da história dos Estados Unidos, acabou se tornando outra celebridade envolvida no escândalo envolvendo a falência da corretora de criptomoedas FTX. E no último domingo, 16, o ex-atleta foi oficialmente notificado sobre um processo movido por clientes da exchange devido à sua ligação com a empresa.

O'Neal foi incluído em novembro do ano passado em uma ação coletiva movida por diversos investidores norte-americanos que estão com seus investimentos bloqueados na FTX desde a falência. Ele se juntou a outras celebridades que promoveram a exchange em comerciais e redes sociais, como o então casal Gisele Bündchen e Tom Brady.

Entretanto, os advogados que representam esses clientes acusaram o ex-jogador de ter "fugido" por "meses e meses", dificultando o recebimento da notificação sobre o processo e evitando que ele começasse oficialmente. De acordo com os advogados, ele era a última celebridade que precisava receber a notificação.

"Por favor, tenha a cortesia e a honra de simplesmente permitir que nossos servidores de processos amanhã entreguem nossa reclamação legal em seu nome, para que você possa defender suas ações neste assunto", disseram os advogados em um post no Twitter um dia antes da nova tentativa de notificação.

No dia seguinte, eles anunciaram que Shaquille O’Neal aceitou receber a notificação, o que permitirá que o processo comece a tramitar na Justiça dos Estados Unidos. Os clientes da FTX alegam que as celebridades que promoveram a corretora também devem ressarcir os prejudicados, já que eles influenciaram pessoas a entrar no negócio.

Famosos que promoveram a FTX

Shaquille O’Neal é um dos famosos mais associados à corretora de criptomoedas. Ele estreou diversos comerciais da FTX nos Estados Unidos e era chamado de "Shaqtoshi" nas peças publicitárias, uma referência a Satoshi Nakamoto, o misterioso criador do bitcoin.

Em junho de 2022, a exchange compartilhou um vídeo em que O'Neal disse que estava "muito animado para essa parceria com a FTX para ajudar a tornar as criptomoedas mais acessíveis para todos. Eu estou totalmente dentro. E vocês, estão?". Após o colapso da exchange, ele revelaria em uma entrevista que "não sabia nada" sobre criptomoedas.

Além de Shaquille O’Neal, o processo inclui celebridades como Tom Brady, Gisele Bündchen, Naomi Osaka, Levin O'Leary e Steph Curry. Até o momento, a maioria declarou que o processo não poderia ser aplicável a eles, argumentando que a FTX era responsável pelas propagandas e por incentivar os investimentos, e não os famosos contratados.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok