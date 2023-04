Ethereum amplia participação no mercado cripto após atualização atrair investidores

O preço do ether ultrapassou a barreira psicológica de US$ 2.000 na última quinta-feira, 13, após a conclusão da atualização Shanghai, que foi implementada na quarta-feira, 12. O movimento acabou, também, provocando um declínio na dominância de mercado do bitcoin, conforme a criptomoeda da Ethereum aumentou sua participação no setor.

De acordo com dados do site de análise btctools.io, a participação de mercado do ether subiu para 19,8%, com um aumento de mais de 1,1% nas últimas 24 horas. Ao mesmo tempo, a dominância do bitcoin caiu pouco menos de 1%. Desde o início do ano, a participação de mercado do ether cresceu 7,6%.

A dominância de mercado do bitcoin caiu para 47,7%, à medida que a participação de mercado da Ethereum aumentou. O rali de valorização em torno do ether após a atualização Shanghai reduziu a participação de mercado do bitcoin e o fez perder uma máxima de quase dois anos.

A fatia de mercado do bitcoin chegou a atingir 48,8% em 12 de abril, após a alta do preço da critpomoeda para US$ 30 mil. Foi o nível mais alto desde julho de 2021, quando a dominância da maior cript do mercado chegou a pouco menos de 50%. Além disso, o ativo não alcança mais de 50% de dominância desde abril de 2021. No ano, ela acumula alta de 13,6%.

Preço da Ethereum

O aumento da participação de mercado do bitcoin e da Ethereum em 2023 ocorreu às custas das altcoins, criptomoedas alternativas. A maioria delas não teve a mesma performance durante o recente rali de alta das duas principais moedas do mercado. Juntos, elas representam agora 68% de toda a capitalização do setor, enquanto as stablecoins chegam a 10% do mercado total.

A dominância de uma criptomoeda é calculada a partir da relação entre a capitalização de mercado do referido ativo em comparação com o valor total do mercado de criptomoedas. A capitalização total do mercado cripto atualmente registra uma máxima de onze meses, em torno de US$ 1,33 trilhão.

O ether subiu 10,25% nas últimas 24 horas, atingindo uma máxima de onze meses e chegando a um pico de US$ 2.122 durante o pregão asiático na manhã desta sexta-feira, 14. Esse movimento foi impulsionado pela bem-sucedida atualização Shanghai, liberando para saques os ethers que estavam bloqueados na Ethereum como parte do seu mecanismo de consenso. Mesmo com a funcionalidade, os saques não geraram um aumento significativo de oferta da criptomoeda, evitando que o seu preço caísse.

