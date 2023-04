Próxima atualização da Ethereum vai focar em escalabilidade, diz criador

A Ethereum concluiu a sua atualização mais recente, a Shanghai, na última quarta-feira, 12, mas os seus desenvolvedores já estão focados nas próximas grandes mudanças no blockchain. O cofundador da rede, Vitalik Buterin, falou sobre o tema e deu pistas sobre os próximos passados do projeto.

Buterin avaliou que a Shanghai "fecha algumas brechas que eram parte da transição" para o novo mecanismo de consenso da rede, a prova de participação (proof-of-stake, em inglês), implementado em setembro de 2022 com o "The Merge". Por isso, ela reuniu elementos que acabaram ficando de fora da grande atualização por falta de tempo, mas eram importantes.

A maior novidade trazida pela atualização foi a liberação para saque dos ethers que estavam bloqueados na Ethereum como parte da prova de participação, necessária para a atuação dos usuários como validadores. Com isso, os validadores podem agora sacar tanto a criptomoeda depositada quanto a recebida como recompensa pelo serviço.

Com o fim da Shanghai, Buterin revelou que os desenvolvedores do projeto terão um "próximo foco imediato, que será a escalabilidade". Na visão dele, sem uma melhora na escalabilidade da rede, há o risco dos usuários precisarem pagar taxas de transações muito altas em momentos de grande atividade no blockchain.

"Se nós não arrumarmos isso antes do próximo ciclo de alta, as pessoas serão obrigadas a ficar pagando US$ 500 em taxas de transação", alertou o cocriador da Ethereum. A ideia é que a atualização focada nesse aspecto seja realizada no início de 2024.

Escalabilidade na Ethereum

Um dos principais elementos dessa atualização será o chamada EIP-4844, uma proposta de mudança que, segundo analistas, poderá melhorar a escalabilidade de blockchains de segunda camada baseados na Ethereum, consumindo menos espaços de armazenagem nos blocos que formam a rede.

Na análise de Buterin, esse recurso poderá aumentar a escalabilidade no projeto em até 10 vezes. O desenvolvimento do EIP-4844, segundo ele, está "avançando rapidamente", ao mesmo tempo em que diversos blockchain de segunda camada também têm lançado soluções para aumentar a escalabilidade na rede.

Ele disse ainda que, após a conclusão dessa atualização, a Ethereum deverá entrar em um "período de relativa estabilidade", com mudanças menos frequentes. "Estaremos em um estágio em que as partes mais difíceis e rápidas na transição do protocolo estarão essencialmente encerradas. Várias coisas ainda precisam ser feitas, mas isso poderá ocorrer de forma mais segura e lenta", destacou.

