ETFs de ether nos EUA: contagem regressiva para lançamento e principais análises

A expectativa para a aprovação dos ETFs de ether nos EUA era baixa, mas o cenário político americano pode ter ajudado a reverter a situação. Em curto prazo, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) se reposicionou sobre o tema e aprovou os ETFs do segundo protocolo mais tradicional do universo cripto, o Ethereum. A expectativa é de que, ainda neste mês, ocorra o lançamento para o público investidor.

Para analisar os fatos e explorar as estimativas do que vem por aí, recebemos, nesta semana, Murilo Cortina, diretor comercial da QR Asset – gestora de criptoativos brasileira que, em 2021, foi a primeira a lançar ETFs de bitcoin e ether na América Latina. Assista ao vídeo:

