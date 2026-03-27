ETFs de bitcoin registram maior saída do mês

Os ETFs à vista de bitcoin listados nos EUA registraram US$ 171 milhões em saídas na quinta-feira, o maior volume de resgates desde 3 de março, quando tiveram US$ 348 milhões em saídas.

O iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), da BlackRock, liderou as saídas com US$ 41 milhões, seguido pelo Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), da Fidelity, com US$ 32 milhões. O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) registrou US$ 30,5 milhões em vendas, e o Bitcoin Trust ETF (GBTC), da Grayscale, teve US$ 24 milhões em saídas, de acordo com dados da Farside Investors.

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As saídas ocorrem após um período de forte demanda por ETFs de bitcoin, que atraíram US$ 1,36 bilhão em entradas ao longo de março até agora e caminham para seu primeiro mês de acumulação líquida desde outubro de 2025, quando registraram US$ 3,42 bilhões em entradas líquidas, segundo dados da Sosovalue.

Os ETFs à vista de bitcoin listados nos EUA são um indicador da demanda institucional por bitcoin, que caiu abaixo da marca de US$ 70 mil na quinta-feira. O BTC recuou 4,7% na última semana e era negociado a US$ 67.780 no momento da redação, de acordo com o CoinMarketCap.

Os US$ 171 milhões em saídas indicam que investidores em ETFs de bitcoin estão “começando a recuar” e a se proteger contra uma possível escalada geopolítica no conflito entre EUA e Israel contra o Irã, disse Shawn Young, analista-chefe da MEXC Research, ao Cointelegraph. Ainda assim, ele acrescentou que os fluxos líquidos permanecem positivos desde o início do conflito.

Mesmo assim, os ETFs de bitcoin estão a apenas “um bom dia” de reverter suas saídas no acumulado do ano, afirmou Eric Balchunas, analista sênior de ETFs da Bloomberg, que elogiou a “resiliência impressionante” desses produtos diante da correção de 46% do bitcoin desde sua máxima histórica de US$ 126.198 em outubro de 2025.

“Para contexto, quando o ouro caiu 40% em um curto período há cerca de 10 anos, um terço dos investidores abandonou o ativo”, disse Balchunas em uma publicação no X.

Investidores temem escalada da guerra

A venda de ETFs de bitcoin ocorre após relatos de que o Departamento de Defesa dos EUA está enviando milhares de soldados ao Oriente Médio, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou a extensão por 10 dias do cessar-fogo sobre infraestrutura energética iraniana, até 6 de abril, citando negociações construtivas em andamento.

Apesar do anúncio, os participantes do mercado seguem preocupados com uma possível escalada inesperada durante o fim de semana, disse Kyle Rodda, analista financeiro sênior da Capital.com, ao Cointelegraph:

“Diante do risco de manchetes e do jogo de versões sobre se há ou não negociações entre EUA e Irã, os EUA estão movendo ativos e pessoal para o Oriente Médio para se preparar para o que parece ser uma invasão terrestre limitada.”

Os investidores estão cautelosos após terem sido pegos de surpresa pelos ataques iniciais dos EUA e de Israel ao Irã em 28 de fevereiro, que ocorreram em meio a negociações consideradas construtivas, acrescentou Rodda.

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