ETFs de bitcoin e ether de Hong Kong têm uma estreia difícil no 1º dia de negociação

O lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista nos Estados Unidos tem sido difícil de acompanhar, já que os novos ETFs de bitcoin e ether de Hong Kong atingiram US$ 12 milhões em volume de negociação.

Os ETFs de bitcoin à vista e ether finalmente chegaram aos mercados de Hong Kong, mas os volumes de negociação sugerem que o lançamento de ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos estabeleceu um padrão excepcionalmente alto para acompanhar.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Volume de negociação "insignificante"

O volume total de negociação dos seis novos ETFs de criptomoeda ao fechar do primeiro dia em Hong Kong foi de 87,58 milhões de dólares de Hong Kong (US$ 12 milhões). Esse número é insignificante em comparação com o volume de negociação do primeiro dia dos ETFs de bitcoin à vista nos Estados Unidos, avaliado em US$ 4,6 bilhões.

Dados compartilhados pela Bolsa de Valores de Hong Kong (HKEX) destacaram o desempenho e interesse relativamente planos nos seis ETFs de bitcoin e ether à vista gerenciados pela China Asset Management, Harvest Global, Bosera e HashKey.

O ETF Bosera HashKey Bitcoin registrou 249.000 HK$ em volume de negociação no primeiro dia, enquanto o ETF Bosera HashKey Ether produziu 99.000 HK$ em volume de negociação ao fechar do dia.

O ETF de bitcoin da China Asset Management (CAM) se saiu muito melhor, registrando 4,6 milhões de HK$ em volume de negociação. A negociação havia sido aberta a 8,080 HK$ e fechou a 7,950 HK$. O ETF de ether da CAM registrou 4,6 milhões de HK$ em volume de negociação ao fechar do dia.

O Wu Blockchain havia relatado anteriormente que o tamanho da subscrição da CAM para seus ETFs de bitcoin e ether à vista atraiu US$ 140 milhões durante o período de oferta inicial antes do início das negociações.

A HKEX anteriormente destacou o interesse dos investidores em seus ETFs de futuros de criptomoedas, que foram lançados pela primeira vez no final de 2022. Seus três "ETFs de futuros VA" atraíram US$ 529 milhões em entradas líquidas no primeiro trimestre de 2024, acrescentando-se à expectativa em torno do lançamento dos ETFs de bitcoin e ether à vista em 30 de abril.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok