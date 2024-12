ETFs de bitcoin dos EUA ultrapassam Satoshi Nakamoto e acumulam mais de 1,1 milhão de BTCs

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin à vista dos Estados Unidos atingiram um novo marco, pois suas reservas totais de bitcoin superaram as de Satoshi Nakamoto.

Após o lançamento histórico da negociação de ETFs de bitcoin à vista nos EUA em janeiro, os ETFs de bitcoin ultrapassaram, pela primeira vez, 1,1 milhão de BTC, escreveu o analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, no X em 6 de dezembro, citando o observador de mercado Shaun Edmondson.

KING OF THE HILL: The US spot ETFs have just passed Satoshi in total bitcoin held, now hold more than 1.1m, more than anyone in the world, and they're not even a year old yet, literally babies still. Mind blowing. h/t @EdmondsonShaun for the data pic.twitter.com/FQBIGGz5ei

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) December 6, 2024