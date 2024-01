Empresa por trás de uma das maiores criptomoedas do mundo pode fazer IPO nos EUA

Por trás da segunda maior stablecoin do mundo com US$ 25,2 bilhões em valor de mercado, a Circle pretende abrir o capital nos Estados Unidos e agora, após anos de tentativas, teria registrado um pedido confidencial de oferta pública inicial (IPO) no país.

De acordo com a empresa, este é mais um passo em seus planos de se tornar uma empresa de capital aberto nos EUA. Segundo a Reuters, a Circle não revelou o número de ações que planeja vender ou a faixa de preço proposta para o seu novo pedido de IPO.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

A Circle tem sede em Boston e grande destaque no mercado de criptomoedas. A USDC, sua stablecoin, é lastreada em dólar e fica atrás apenas da USDT em valor de mercado. No ranking geral de criptomoedas, a USDC fica em sétimo lugar, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Há um tempo a empresa já planeja um IPO nos Estados Unidos. Em 2022, a Circle revelou ter sido avaliada em US$ 9 bilhões e tentou um acordo para abrir o capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC).

No entanto, o acordo terminou em dezembro de 2022 e o CEO, Jeremy Allaire, disse na época estar desapontado porque a transação proposta “expirou” mas que a empresa ainda pretendia abrir o capital, de acordo com a Reuters.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok