ETF de bitcoin da BlackRock bate recorde em dia de queda

O principal ETF de bitcoin da BlackRock registrou um novo recorde de volume diário em meio a uma forte correção do mercado cripto. De acordo com a Bloomberg, o iShares Bitcoin Trust (IBIT) movimentou cerca de US$ 10 bilhões em valor negociado em um único dia, o maior nível desde o lançamento do fundo.

O dado foi destacado pelo analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas. Em publicação na rede X, ele afirmou que o IBIT “quebrou seu recorde de volume diário com US$ 10 bilhões em ações negociadas enquanto o preço caía 13%, a segunda pior queda diária desde que foi lançado”, citando dados da própria Bloomberg.

O recorde anterior do fundo era de aproximadamente US$ 8 bilhões, registrado em novembro. Em condições normais, o IBIT costuma movimentar alguns bilhões de dólares por dia, com cerca de US$ 3 bilhões sendo considerado um pregão mais intenso. No entanto, com a aceleração da queda dos preços de criptomoedas nas últimas semanas, o ETF passou a registrar várias sessões acima de US$ 5 bilhões em volume.

O aumento na negociação ocorreu ao mesmo tempo em que o bitcoin apresentou uma das maiores quedas intradiárias de sua história recente. Na quinta-feira, o ativo recuou de cerca de US$ 73.100 na abertura para uma mínima próxima de US$ 62.400, uma variação negativa próxima de 15% ao longo do dia. Foi também a primeira vez em cerca de 15 meses que o bitcoin caiu abaixo do patamar de US$ 70 mil.

A pressão não ficou restrita ao bitcoin. Segundo a Bloomberg, todo o mercado de criptoativos acompanhou o movimento, desde moedas de menor capitalização até os principais tokens. O valor total do mercado caiu de mais de US$ 3 trilhões no fim de janeiro para cerca de US$ 2,16 trilhões. Entre os maiores ativos, o XRP liderou as perdas, com queda próxima de 25%, enquanto o TRON apresentou desempenho relativo melhor, com recuo de cerca de 4%.

O IBIT segue como o maior ETF à vista de bitcoin do mercado, com aproximadamente US$ 56 bilhões em ativos sob gestão. O volume recorde indica que, mesmo em um ambiente de forte volatilidade e correção, o interesse e a atividade dos investidores no produto da BlackRock permanecem elevados.

