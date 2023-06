“Esqueci minha senha”: projeto de empresa quer eliminar senhas e proteger dados

As senhas poderão não ser mais necessárias no futuro da internet. Um projeto da Polygon, protocolo de segunda camada da Ethereum, utiliza a tecnologia blockchain e prova de conhecimento zero para criar uma identidade digital aos usuários da Web3, a nova fase da internet.

Lançado em 1º de março após um ano de desenvolvimento, a intenção do Polygon ID é tirar os dados das mãos de grandes empresas de tecnologia, como Google e Facebook, e dar ao usuário a autoridade sobre o que fazer com seus próprios dados.

“Queremos que os usuários tenham controle de seus dados e usamos a prova de conhecimento zero para isso”, disse Otto Mora, líder de desenvolvimento de negócios da Polygon no Modular Summit, evento realizado em Buenos Aires para debater a Web3 nesta quinta-feira, 22.

A Polygon ID usa provas de conhecimento zero que usam técnicas criptográficas para permitir que os usuários verifiquem sua identidade online sem que suas informações confidenciais sejam reveladas ou potencialmente armazenadas por terceiros.

“O que diferencia a Polygon ID da maioria das outras soluções de identificação descentralizadas é a implementação da tecnologia de conhecimento zero, permitindo que os usuários verifiquem suas identidades ou outras credenciais sem necessariamente revelar informações confidenciais”, disse a Polygon na época do lançamento.

O monopólio de dados pelas big techs é um assunto debatido há anos por especialistas, que já chamam os dados de “o petróleo da internet”.

“Facebook e Google têm controle sobre os nossos dados e os exploram. A Polygon ID vai dar ao usuário o controle sobre esses dados e utilizar a prova de conhecimento zero para emitir as credenciais”

Durante o evento, Otto Mora afirmou ainda que a solução é compatível com diversos blockchains e que empresas de segurança da informação poderão emitir credenciais na Polygon ID.

O fim das senhas

Os usuários da Polygon ID poderão produzir provas de conhecimento zero usando credenciais “do mundo real” – como passaporte, carteira de identidade ou diploma de bacharel – para interagir com contratos inteligentes e verificar informações na Web3.

A Polygon afirma também que é a primeira ferramenta de identificação digital baseada em prova de conhecimento zero que permite aos usuários manter credenciais localmente em dispositivos portáteis, como smartphones, fazendo com que os usuários não precisem mais de senhas:

“Logins sem senha trocam credenciais criptografadas verificáveis simplesmente escaneando um código QR ou conectando-se a uma carteira de desktop. As organizações podem se beneficiar de recursos aprimorados de segurança, melhor experiência de usuário e maior produtividade de seus administradores de sistema, cujo tempo não precisará mais ser gasto com redefinições de senha.”

“Somos os únicos trabalhando com esse tema da soberania do usuário sobre seus dados”, comentou Mora no Modular Summit.

