Mastercard expande programa de incentivo à inovação com tecnologia blockchain

A Mastercard anunciou nesta quinta-feira, 22, a expansão do seu programa "Engage", que busca incentivar e acelerar o lançamento de produtos inovadores para o mercado. Agora, haverá uma nova trilha do projeto, voltada exclusivamente para empresas que vão trabalhar com a tecnologia blockchain.

De acordo com um comunicado da empresa, a decisão ocorreu "à medida que nosso mundo continua a adotar tecnologias de pagamentos novas e emergentes, como criptomoedas". O objetivo é permitir que companhias "lancem e escalem rapidamente produtos que impulsionam a economia da Web3".

O programa Engage busca facilitar a colaboração dos selecionados com a Mastercard para acelerar o tempo de lançamento de "produtos inovadores" no mercado. Os escolhidos tem acesso a uma "rede global, experiência, tecnologia e recursos da empresa". Em 2022, foram 150 projetos selecionados.

"A rede de parceiros Engage é focada em ativos digitais, ajudando a identificar parceiros que podem contribuir para trazer novos programas de cartões cripto para o mercado, além de permitir a conversão de cripto para moeda fiduciária", explica o comunicado.

Empresas escolhidas

Raj Dhamodharan, vice-presidente executivo de Blockchain e Ativos Digitais da Mastercard, destacou que a empresa "está comprometida em co-inovar em toda a indústria para permitir o acesso à tecnologia cripto e blockchain. Isso não apenas desbloqueia o potencial, mas também fornece maior escolha em pagamentos e comércio".

"A rede Mastercard Engage ajudará a capacitar os participantes de todo o ecossistema, e outros de fora do ecossistema, para cumprir suas ambições em escala, juntamente com a segurança que vem com a marca Mastercard", ressaltou o executivo.

Ao todo, nove empresas foram escolhidas para a nova trilha do Engage. A Baanx, a Moorwand, a Monavate e a Unlimit vão representar a região da Europa. A Episode Six, a Immersve e a Paymentology representam a região Ásia-Pacífico. Já a América Latina será representada pelas empresas PayCaddy, Pomelo, Swap e Credencial Payments.

