Escândalo em plataforma de DeFi derruba preço de criptos; Luna cai 20%

O token Luna, nativo da plataforma Terra e uma das criptomoedas de maior destaque no segundo semestre do ano passado, quando se tornou uma das mais valiosas do mundo em valor de mercado, continua sua trajetória de queda iniciada em meados de dezembro. Chegando a ser negociada na casa dos 102 dólares no início de dezembro, o criptoativo agora pode ser comprado por 48 dólares, com queda acumulada de mais de 45% no último mês - e um fato específico acentuou o movimento de baixa.

Após sua rápida ascensão em 2021, quando saltou de 1 para mais de 100 dólares, a queda começou com a tendência de baixa de todo o mercado cripto em 2022, mas foi intensificada por um acontecimento divulgado nos últimos dias, quando o Twitter foi tomado por denúncias revelando que um dos executivos de alto escalão da Wonderland é supostamente um famoso golpista do universo cripto.

A Wonderland, que se auto-intitula “o primeiro protocolo descentralizado cross-chain de reserva monetária”, oferece retornos de 83.000% para investidores que emprestarem seus criptoativos que dão suporte ao seu token nativo. O site da plataforma aponta que o tesouro tem um balanço de mais de 712 milhões de dólares e quase 880 mil tokens em staking.

De acordo com as denúncias, Michael Patryn, cofundador da corretora canadense QuadrigaCX, considerado um dos maiores golpes da história dos ativos digitais, era o responsável pelo tesouro da plataforma de finanças descentralizadas. Além da QuadrigaCX, Patryn já teve seu nome envolvido em outros crimes como tentativa de assalto e lavagem de dinheiro.

A Wonderland é uma das principais plataformas de DeFi rodando no blockchain Avalanche, e o vínculo com o protocolo Terra se dá porque esta é usada para conectar à Abracadabra, cofundada por Danielle Sestagalli, também cofundadora da Wonderland. O efeito devastador do escândalo na Wonderland teve reflexos em todos os protocolos e projetos que de alguma forma possuem relação com a plataforma, criando um efeito de "bola de neve" no mercado cripto.

Desde que a informação foi divulgada, o token Luna perdeu cerca de 20% do seu valor. Na manhã dessa segunda, 31, entretanto, o criptoativo já demonstrava sinais de recuperação, com alta de pouco mais de 2% nas últimas 24 horas, negociada a cerca de 49 dólares.

A queda generalizada no mercado cripto em 2022, que afetou fortementa a maioria dos ativos digitais, inclusive o bitcoin e o ether, ainda pode ser reforçada por acontecimentos pontuais, como no caso da Luna e outros tokens ligados ao escândalo da Wonderland. Isso, entretanto, tende a ser revertido mais rapidamente, conforme a confiança dos investidores é retomada na medida em que os problemas são solucionados ou esclarecidos.

