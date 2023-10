Empresa tem lucro de mais de R$ 600 milhões após bitcoin disparar mais de 10%

As participações em bitcoin da MicroStrategy tornaram-se lucrativas pela primeira vez desde julho, refletindo o movimento recente de valorização do ativo, que ultrapassou os US$ 30 mil. A empresa é atualmente a maior compradora institucional da criptomoeda, que é usada para compor o seu balanço.

Em 23 de outubro, a MicroStrategy possuía um total de 158.245 bitcoins avaliados em US$ 4,847 bilhões. O valor representa um aumento de cerca de US$ 132 milhões (R$ 662 milhões, na cotação atual) sobre o valor original investido — com o ativo sendo adquirido a um custo médio de US$ 29.870 por unidade. A empresa agora tem um lucro de pelo menos US$ 130 por unidade.

A MicroStrategy começou a comprar a criptomoeda em 2020 e aumentou as aquisições em 2023 à medida que o preço do ativo se recuperava de grandes perdas decorrentes da política de alta de juros do Federal Reserve nos Estados Unidos, bem como de falências e implosões de grandes empresas no mundo dos criptoativos.

Em setembro de 2023, por exemplo, a MicroStrategy adquiriu 5.444 unidades de bitcoin ao levantar uma quantia equivalente de capital, espelhando a abordagem que fez a empresa comprar aproximadamente 12.333 unidades do ativo ao levantar fundos no início deste ano.

Michael Saylor, o co-fundador e ex-CEO da MicroStrategy, se tornou um dos mais famosos entusiastas do ativo nos últimos anos. Ele compartilhou dados mostrando que o bitcoin superou outros ativos tradicionais desde que a empresa adotou sua estratégia de compra de criptomoeda em agosto de 2020.

Valorização do bitcoin

Desde maio de 2022, a criptomoeda falhou em estabelecer um claro momento de alta após cruzar os US$ 30 mil, como ocorre agora. Este cenário de indefinição pode se repetir nas próximas semanas. Isso, por sua vez, arrisca empurrar o investimento da MicroStrategy abaixo de seu preço médio de compra mais uma vez.

Entretanto, a possível aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF, na sigla em inglês) de preço à vista de bitcoin nos Estados Unidos serve como um forte pano de fundo altista, de acordo com a empresa CryptoQuant. Ela observa que a aprovação de um ETF poderia impulsionar a capitalização líquida do mercado da criptomoeda em US$ 155 bilhões.

A CryptoQuant argumenta que, se isso acontecer, o preço do bitcoin poderia atingir US$ 50 mil a US$ 73 mil em 2024, o que certamente se tornaria um bônus para a MicroStrategy. No entanto, a empresa diz que manterá a sua estratégia atual de aquisições diretas da criptomoeda mesmo se um ETF receber sinal verde.

