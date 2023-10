Ataque hacker em corretora cripto pode gerar lucro para investidores; entenda como

A Bitfinex, corretora de criptomoedas do grupo de empresas por trás da stablecoin USDT, sofreu um ataque hacker de US$ 120 milhões em 2016, afetando as carteiras de diversos investidores. No entanto, anos depois, o episódio pode acabar gerando lucro para os clientes da corretora.

Na época, em agosto de 2016, hackers roubaram 120 mil bitcoins da Bitfinex explorando uma vulnerabilidade nas carteiras da corretora em parceria com a empresa de custódia BitGo.

Apenas em 2022 o caso teve uma resolução, quando Ilya Lichtenstein e sua esposa foram acusados de tentar lavar os bitcoins roubados. Posteriormente, o homem confessou ter cometido o ataque hacker e o roubo.

Agora a iFinex, controladora da Bitfinex, possui a maior stablecoin do mercado. A USDT, criptomoeda que acompanha o preço do dólar, possui mais de US$ 84 bilhões em valor de mercado.

O prejuízo do ataque hacker também valorizou com o tempo. Os 120 mil bitcoins roubados agora valem mais de US$ 4,1 bilhões.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Prejuízo pode virar lucro

No entanto, detalhes sobre o plano de reembolso proposto pela Bitfinex aos clientes em 2016 podem indicar um possível lucro atualmente. A corretora ofereceu dois tokens aos usuários afetados:

1. Os tokens $BFX podem ser resgatados por dólares americanos (ao longo do tempo) ou convertidos em ações da iFinex.

2. Tokens de direito de recuperação $RRT foram usados para reivindicar os fundos roubados, caso sejam recuperados.

Os clientes que optaram por converter seus tokens BFX em ações da iFinex agora podem estar no lucro. Isso porque na época, a avaliação da iFinex era de US$ 120 milhões. Atualmente, este valor subiu 14 vezes para US$ 1,7 bilhão.

A iFinex propôs uma recompra de ações de US$ 150 milhões. A intenção de readquirir cerca de 9% da empresa, divididos em 15 milhões de ações ao preço de US$ 10 cada.

O prazo para a decisão dos usuários termina hoje, 24 de outubro. Eles podem vender suas ações ou optar por mantê-las caso acreditem que a iFinex e suas subsidiárias ainda têm espaço para crescer no mercado de criptomoedas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok