Empresa de Donald Trump negocia compra da corretora de criptomoedas Bakkt

A Trump Media and Techonology Group (TMTG), empresa do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, está em "negociações avançadas" para adquirir a corretora de criptomoedas Bakkt. As informações foram divulgadas pelo jornal Financial Times, que teve contato com pessoas envolvidas no processo. Atualmente, a TMTG é dona da plataforma de rede social Truth Social.

De acordo com as informações do Financial Times, a negociação envolveria uma absorção completa da Bakkt pela TMTG, que passaria a controlar todo o capital acionário da exchange. No momento, a corretora possui uma capitalização de mercado avaliada em cerca de US$ 150 milhões (R$ 865 milhões, na cotação atual).

Já a empresa de Donald Trump é avaliada em US$ 6 bilhões, com ações negociadas na bolsa de Nasdaq. Os papéis da companhia tiveram uma valorização expressiva após a vitória do político e empresário nas eleições presidenciais deste ano, em que ele derrotou a vice-presidente Kamala Harris.

A Bakkt é uma corretora de criptomoedas lançada pela Intercontinental Exchange, uma empresa especializada em lançar e gerenciar plataformas de negociação de ativos, em especial de derivativos. Inicialmente, a proposta da exchange era permitir que clientes da Starbucks comprassem café usando bitcoin.

Um dos pontos de conexão entre a exchange e Trump é a ex-senadora do Partido Republicano Kelly Loeffler. Apoiadora do bilionário, ela foi a primeira CEO da corretora. Com o tempo, a Bakkt abandonou a operação com o Starbucks e focou nos serviços de compra e venda de criptoativos.

Em fevereiro deste ano, a exchange anunciou que não tinha fundos suficientes para manter suas operações nos 12 meses seguintes. A possibilidade da compra pela empresa de Trump foi suficiente para fazer as ações da companhia saltarem 160% na última segunda-feira, 18.

A aquisição seria mais um capítulo na intensa aproximação de Donald Trump com o mercado de criptomoedas. Ao longo de 2024, o político fez diversas sinalizações ao setor e prometeu implementar medidas favoráveis ao mercado cripto nos EUA para torná-lo a "capital mundial de cripto".

Também neste ano, ele promoveu o lançamento da World Liberty Financial, uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês) que conta com o apoio de diversos membros da família de Trump e lançou sua criptomoeda própria pouco antes das eleições norte-americanas.