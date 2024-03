Nova rede social de Trump está pronta para IPO

A empresa por trás do Truth Social de Donald Trump está pronta para abrir seu capital a um preço que avalia a nova rede social em cerca de US$ 6 bilhões.

Segundo informações do Guardian, as ações da Digital World Acquisition, veículo com o qual o negócio de mídia social de Trump está se combinando, subiram 35% na segunda-feira - e quase triplicaram de valor desde a virada do ano.

A chegada da Trump Media & Technology ao mercado prepara o terreno para que o ex-presidente aumente sua fortuna em mais de US$ 3 bilhões - se suas ações continuarem a ser negociadas nos níveis em que subiram nos últimos meses.

Os investidores finalmente apoiaram uma fusão entre a Trump Media e a Digital World na semana passada, preparando o terreno para o fechamento do negócio e a entrada da Trump Media na Bolsa de Valores Nasdaq de Nova York. A empresa será negociada sob o símbolo "DJT", usando as iniciais de Trump. A rede social de Trump, a Truth Social, foi lançada sem muito brilho em 2021 e rendeu apenas US$ 5 milhões em vendas desde então.

Trump vem comemorando boas notícias nos últimos dias. Além da aprovação desse seu negócio de mídia, o ex-presidente recebeu uma ajuda na segunda-feira de um tribunal de apelações de Nova York que diminuiu o valor da multa a ser paga pelo crime de fraude fiscal. A Corte reduziu a punição de US$ 454 milhões para US$ 175 milhões.