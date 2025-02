Quanto rende investir R$ 200 por mês no Tesouro Selic em 1 ano?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo Governo Federal. Considerado um dos investimentos mais seguros do mercado, uma vez que conta com a garantia do Tesouro Nacional, ele é uma das opções de renda fixa mais escolhidas pelos brasileiros — juntamente com a poupança.

Seu rendimento acompanha a Taxa Selic (taxa básica de juros da economia brasileira) que atualmente está em 13,25% ao ano. Mas, diferentemente da poupança, que tem rendimento fixo, o Tesouro Selic ajusta seus ganhos conforme a variação desta taxa.

Essa característica faz dele uma alternativa recomendada para quem busca liquidez e segurança, sendo ideal para a formação de uma reserva de emergência — um fundo financeiro para imprevistos. Veja outras características dessa aplicação e descubra se ela é ideal para a sua vida financeira.

Quanto rende investir R$ 200 por mês no Tesouro Selic por 1 ano?

Para calcular o rendimento, é necessário considerar a incidência de impostos, como o Imposto de Renda (IR), que segue uma tabela regressiva:

Até 180 dias : 22,5% sobre os rendimentos;

: 22,5% sobre os rendimentos; De 181 a 360 dias: 20% sobre os rendimentos.

Além disso, há a taxa de custódia da B3 para valores acima de R$ 10 mil investidos. Como o aporte de R$ 200 mensais totaliza R$ 2.400 ao longo de um ano, não há cobrança dessa taxa.

Considerando a Selic em 13,25% ao ano, ao final de 12 meses o investidor terá aproximadamente R$ 2.541,00 líquidos, já descontando o IR de 20%. O ganho real, ou seja, os juros sobre o investimento, será de R$ 141,00 no período.

Outras opções de renda fixa para investir o montante

Além do Tesouro Selic, há outras alternativas de renda fixa para investimento. Elas são ideais para perfis conservadores que buscam aumentar o patrimônio, mas não estão dispostos a assumir riscos.

Poupança : rende 6,17% ao ano + Taxa Referencial, mas atualmente perde para a inflação e para outras opções de renda fixa.

: rende 6,17% ao ano + Taxa Referencial, mas atualmente perde para a inflação e para outras opções de renda fixa. CDBs (Certificados de Depósito Bancário) : alguns CDBs oferecem rendimento de 100% a 110% do CDI, podendo ser mais rentáveis que o Tesouro Selic, mas exigem atenção ao prazo de liquidez;

: alguns CDBs oferecem rendimento de 100% a 110% do CDI, podendo ser mais rentáveis que o Tesouro Selic, mas exigem atenção ao prazo de liquidez; LCIs e LCAs : possuem isenção de Imposto de Renda, o que pode aumentar a rentabilidade líquida em comparação com o Tesouro Selic;

: possuem isenção de Imposto de Renda, o que pode aumentar a rentabilidade líquida em comparação com o Tesouro Selic; Fundos DI: investem majoritariamente em títulos públicos, mas cobram taxa de administração, o que pode reduzir o rendimento final.

3 dicas para o dinheiro render mais

Além de investir em renda fixa, para fazer o patrimônio crescer é indicado diversificar a carteira. Compare as taxas dos títulos de CDB, LCI e LCA e veja como elas podem superar o Tesouro Selic em rentabilidade líquida.

Outra dica é diversificar os investimentos. Alocar recursos em diferentes produtos financeiros pode aumentar o retorno sem comprometer a segurança do capital. Por isso, considere também opções de renda variável para fazer o capital crescer mais.

Por último, evite resgatar antes do prazo ideal. No Tesouro Selic, quanto mais tempo o dinheiro ficar aplicado, menor será a alíquota do Imposto de Renda.

Por que você deve saber disso?

Entender o funcionamento do Tesouro Selic e de outras aplicações de renda fixa permite tomar decisões financeiras mais estratégicas e seguras. Para quem deseja construir uma reserva de emergência ou simplesmente proteger seu dinheiro da inflação, investir de maneira informada faz toda a diferença no crescimento do patrimônio ao longo do tempo.