Empresa de Donald Trump quer lançar ETF de bitcoin no mercado dos EUA

A Trump Media, uma empresa criada por Donald Trump, revelou nesta semana que pretende lançar diversos ETFs no mercado, incluindo um ETF de bitcoin. A companhia entrou com pedidos de registros de marcas desses fundos, sinalizando quais produtos ela pretende lançar no mercado.

De acordo com a empresa, os projetos serão liderados pela Truth.Fi, braço da companhia específico para serviços financeiros e que foi lançado na última quinta-feira, 30. A ideia é que os produtos de investimento estreiem no mercado dos Estados Unidos ainda neste ano.

O lançamento dos ETFs envolve uma parceria com a gestora Charles Schwab. Os pedidos de registro de marcas indicam que a Trump Media pretende lançar ETFs voltados para o setor de energia, para o segmento "Made in America" e para o setor de criptomoedas.

No caso do ETF de cripto, a marca registrada foi "Bitcoin Plus", indicando que o fundo de investimento poderia ter outros ativos digitais além do bitcoin disponíveis. Entretanto, a empresa ainda não deu mais detalhes sobre o produto e quando ele será lançado. No momento, é permitido lançar apenas ETFs que investem no bitcoin e no ether.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, o analista de ETFs da Bloomberg Eric Balchunas afirmou que "é seguro dizer que isso será a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos emitirá ETFs. Provavelmente teremos uma solicitação para lançamento em breve".

Pelas leis norte-americanos, o envio de pedidos de lançamento de ETFs precisam ser destinados para a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. A partir disso, o regulador tem um prazo para avaliar o pedido, mas o processo pode ser concluído ainda em 2025.

A avaliação de Balchunas é que um ETF de bitcoin associado a uma das empresas de Donald Trump não teria potencial para chegar ao nível dos principais ETFs do segmento, que acumulam bilhões em investimentos. Mesmo assim, o lançamento seria significativo.

"Apenas o fato deles estarem lançando esse ETF adiciona um novo passo na narrativa de transformação de cripto em algo de massa, o que já é relevante", comentou o analista, se referindo à avaliação de que as criptomoedas têm cada vez mais ganhando espaço no mercado financeiro.