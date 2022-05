Empresa brasileira de blockchain abre processo para aulas remuneradas

A Transfero Swiss, empresa de soluções em blockchain fundada por brasileiros, anunciou um processo seletivo para formar uma nova turma de alunos que irão começar no próximo dia 6 de junho a receber o conteúdo programático de capacitação da empresa, por meio de seu braço de formação profissional, a Transfero Academy, durante seis meses. Ao Cointelegraph Brasil, a empresa informou que atualmente há uma turma de 15 alunos em processo de formação e que a quantidade de vagas a serem disponibilizadas para a próxima turma será divulgada nos próximos dias.

Os interessados precisam se inscrever até o final de maio através do link disponibilizado pela Transfero Academy, que elencou como requisitos mínimos: ensino médio completo; idade a partir de 18 anos; dedicação integral ao curso; residência no estado do Rio de Janeiro, onde será ministrado o curso.

O treinamento, que prevê uma bolsa de R$ 1 mil e um cartão de benefícios de R$ 1 mil, será composto por linguagens de programação (Python, C#/.Net, React, Solidity e Rust), Big Data, Análise de Dados, automação de tarefas, DevOps, blockchain, educação financeira, economia e contabilidade.

De acordo com o que divulgou a Transfero Academy , após a conclusão do curso, os formados participarão de entrevistas no Grupo Transfero e em empresas parceiras com objetivo de contratação de todos os desenvolvedores que tiverem passado pelo programa, cujo objetivo é formar, pelo menos, 100 pessoas até o final de 2022.

O Transfero Academy, cujas atividades se iniciaram oficialmente em fevereiro, sinaliza para uma certa necessidade encontrada pelas empresas do setor em relação à mão de obra. O que não é caso isolado, tanto que, o Banco Safra, por exemplo, lançou em abril um curso de educação financeira gratuito com foco em Bitcoin (BTC) e outros investimentos em ativos digitais.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok