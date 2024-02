Emojis conseguem revelar tendências de alta de criptomoedas, revela estudo

Uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da Europa e da Ásia realizou recentemente uma pesquisa para determinar se era possível prever resultados de negociação de criptomoedas e altas de preços usando apenas os dados recolhidos a partir de postagens com emojis em redes sociais.

De acordo com a pesquisa , o acompanhamento do uso de emojis associados ao sentimento positivo dos usuários foi capaz de prever com precisão movimentos de alta do mercado: "A forte ligação preditiva entre altos níveis de sentimento positivo e subsequentes aumentos de preço do bitcoin sugere que o discurso otimista nas redes sociais, conforme encapsulado pelos emojis mais positivos, atua como um barômetro para o sentimento geral do mercado".

Segundo os pesquisadores, os emojis são capazes de "refletirem o otimismo mais amplo dos investidores, potencialmente impulsionando o comportamento de compra e influenciando as tendências do mercado".

Para descobrir a relação entre as publicações nas redes sociais com emojis associados a um sentimento positivo em relação às criptomoedas e ao aumento da lucratividade, os pesquisadores recorreram a publicações feitas por usuários no X, antigo Twitter.

A pesquisa contou com o do GPT-4, o sistema de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI que sustenta o ChatGPT, para analisar conjuntos de dados repletos de publicações sobre criptomoedas ilustradas com emojis.

Depois, os pesquisadores desenvolveram um método algorítmico com análise de sentimento para conduzir negociações no dia seguinte. A equipe estabeleceu uma rotina simples: se o bot usado mostrasse um sentimento positivo em relação ao emoji em um determinado dia, a equipe comprava um bitcoin e o vendia no dia seguinte.

De acordo com a pesquisa, essa estratégia resultou em ganhos consistentemente positivos que ultrapassaram as tendências normais do mercado.

Para os pesquisadores, é justo supor que a maioria da comunidade de investidores de criptomoedas nas redes sociais esteja familiarizada com a ideia de que um emoji de foguete indica um sentimento positivo e, como tal, é frequentemente associado a previsões de desempenho positivo de um determinado ativo.

Transformar essa noção em um fluxo de dados acionável é apenas a primeira das contribuições da pesquisa. Em segundo lugar, eles descobriram o ponto ideal para utilização dos dados obtidos em um determinado período de tempo.

"Um 'ritmo de tempo' de 30 a 40 dias", escrevem os pesquisadores, "oferece uma janela equilibrada que é suficientemente longa para integrar tendências de sentimento significativas e curta o suficiente para permanecer sensível a mudanças recentes".

Nesse caso, isso significa que, com cerca de um mês de coleta de dados sobre o sentimento de mercado captado a partir dos emojis nas redes sociais e acesso ao GPT-4, os pesquisadores conseguiram superar a lucratividade média do mercado.

Entretanto, os pesquisadores também compartilharam algumas ressalvas. Em primeiro lugar, a estratégia de negociação empregada pelos pesquisadores não levou em conta as taxas de negociação e outras taxas associadas. E, em segundo lugar, eles testaram seus algoritmos contra uma estratégia que envolvia comprar bitcoin todos os dias e vendê-lo no dia seguinte.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok