Em parceria com OpenSea e MetaMask, Linktree anuncia recursos com NFTs

O Linktree anunciou nesta terça-feira, 17, o lançamento de novos recursos para NFTs. A partir de sua entrada no mundo da Web 3.0, os usuários da plataforma agora podem divulgar seus NFTs nos seus perfis e construir sua própria comunidade, agregando ainda mais valor à sua presença digital, de acordo com um comunicado.

O Linktree está entre os 300 destinos mais populares do mundo na internet, com 1,2 bilhão de visitantes únicos por mês, e não quer ficar de fora da nova fase da internet, a Web 3.0. A plataforma de social-linking é líder na categoria, e permite que qualquer pessoa ou marca conecte sua audiência com todo o seu conteúdo online através de um único link.

“A Web 3.0 e o poder do blockchain deram aos criadores maneiras interessantes de monetizar suas paixões e construir sua comunidade. À medida que o ecossistema de criadores migra para essa nova interação da Internet, o Linktree está animado em fornecer um lar para os criadores agregarem seus ativos digitais e mostrarem o que é importante para eles”, declarou Alex Zaccaria, CEO e cofundador do Linktree.

Segundo a empresa, a introdução de novos recursos envolvendo NFTs pode ajudar no desenvolvimento de criadores de conteúdo, permitindo novas maneiras de monetização e criação de uma identidade digital. Além disso, as novas funcionalidades contam com o apoio do OpenSea e da MetaMask, o maior marketplace de NFTs e a maior carteira digital do mundo, respectivamente.

“O Linktree está super focado em capacitar todos os criadores por meio de parcerias e integrações com as plataformas nas quais eles confiam para crescer e ganhar dinheiro”, revelou Nick Rizzuto, head de parcerias e inovação do Linktree.

“Milhões de pessoas escolheram o Linktree como sua 'casa digital' para reunir o que é mais importante para eles e, por isso, queríamos oferecer aos usuários um meio tangível de exibir sua arte digital. A OpenSea está na vanguarda da introdução de NFTs ao mundo e já é amplamente popular no Linktree. Por estas razões, criamos esta parceria para ajudar a impulsionar essa funcionalidade”, explicou.

Entre as novas funcionalidades para NFTs na plataforma, estão:

• Link da Galeria NFT: O link para as galerias de NFTs permite que os usuários do Linktree exibam seus NFTs diretamente em seus perfis. Os criadores de conteúdo podem adicionar a URL de uma coleção do OpenSea para gerar uma visualização e ter a opção de conectar suas carteiras MetaMask para verificar a propriedade da coleção.

Com esta funcionalidade, os visitantes podem clicar no link da OpenSea para visualizar e comprar os NFTs disponíveis diretamente. Até seis NFTs podem ser exibidos simultaneamente.

• Foto do perfil e plano de fundo com NFT: Ao conectar sua carteira, os criadores podem usar seus NFTs como imagens de perfil ou planos de fundo em seu Linktree. Os NFTs verificados serão exibidos no perfil em um quadro hexagonal para se diferenciarem de imagens comuns e os planos de fundo terão um selo de verificação - com respaldo do OpenSea e da MetaMask - na parte inferior do perfil do Linktree do criador de conteúdo. Os visitantes podem ainda clicar para saber mais detalhes sobre o NFT utilizado no perfil acessado.

• NFT Bloqueado: Os criadores de NFTs podem bloquear seus links usando um endereço de contrato inteligente. Somente visitantes que possuem NFTs de uma coleção específica podem desbloquear o link conectando suas carteiras para verificação de propriedade. Esse recurso permite que os criadores facilitem a distribuição de conteúdos exclusivos.

Após ter recebido um aporte de US$ 110 milhões, a plataforma pretende expandir ainda mais seus fluxos de receita e gerar valor para marcas e criadores de conteúdo. Entre eles, estão grandes nomes da indústria de entretenimento, como TikTok, Selena Gomez, Noah Beck, Bella Poarch, Red Bull, Shawn Mendes, Los Angeles Clippers, Comedy Central, Dwayne 'The Rock' Johnson e HBO.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok