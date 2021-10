Em captação milionária, corretora cripto FTX é avaliada em US$ 25 bilhões

Uma das maiores e mais populares corretoras de criptoativos do mundo, a FTX, anunciou nesta quinta-feira, 21, o resultado de mais uma rodada de investimento, que captou mais de 420 milhões de dólares e avaliou a empresa em 25 bilhões de dólares, quase 40% acima do valuation registrado na última captação.

Com grandes nomes do mercado financeiro, como Sequoia Capital, BlackRock e Temasek Holdings, a rodada de investimentos da FTX contou 69 participantes, que juntos investiram um total de 420,7 milhões de dólares na corretora de criptomoedas.

Segundo a companhia, a nova rodada de investimentos é um complemento da captação realizada em julho deste ano, que avaliou a companhia em 18 bilhões de dólares e levantou 900 milhões de dólares, se tornando a maior rodada de investimentos da história em todo o setor cripto.

Fundada por Sam Bankman-Fried, a corretora de criptoativos é uma das principais plataformas para investidores que desejam realizar negociações com alavancagem e operar derivativos. Além de oferecer uma série de produtos para seus usuários, a companhia comandada por Sam também se popularizou muito por investir em uma série de projetos e protocolos no mundo dos criptoativos, como o jogo em blockchain Star Atlas e, no próprio desenvolvimento da rede Solana.

Para aumentar ainda mais seu alcance dentro do mercado, a empresa também tem investido pesado em ações de marketing, tendo comprado os naming rights da arena do Miami Heat e atraído grandes famosos e atletas, como Gisele Bündchen, Tom Brady e Stephen Curry.