Elon Musk critica ex-CEO da FTX e nega sua participação em compra do Twitter

O bilionário Elon Musk se irritou nas redes sociais após rumores de que Sam Bankman-Fried, ex-CEO e fundador da FTX, teria uma participação na compra realizada por Musk do Twitter. Até pouco tempo atrás, a FTX era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, mas tudo foi pelos ares em menos de uma semana, quando a empresa veio à falência.

Após negar veementemente a afirmação, Elon Musk disse que a FTX “ainda seria solvente” se Sam Bankman-Fried “fosse tão bom em administrar uma corretora de criptomoedas quanto financiar grupos de mídia”.

If SBF was as good at running a crypto exchange as he was at bribing media, FTX would still be solvent! — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2022

A corretora de criptomoedas faliu após revelações sobre o balanço de uma das empresas do grupo, a Alameda Research, causarem alvoroço e uma onda de saques na FTX, que não conseguiu honrá-los por conta da má gestão de ativos e US$ 13 bilhões em alavancagem.

Segundo Teddy Schleifer no Twitter, a FTX investia em uma série de grupos de mídia, entre eles ProPublica, Vox, The Intercept e Semafor. O último, foi quem publicou sobre a participação de Bankman-Fried no Twitter. Segundo o veículo de mídia, o ex-CEO da FTX teria investido US$ 100 milhões na aquisição.

“Eu não aceitei o dinheiro. Sam Bankman-Fried não tem nenhuma participação no Twitter”, publicou Elon Musk nas redes sociais.

Segundo informações da época, Bankman-Fried realmente chegou a ofertar dinheiro para Musk pelo Twitter, mas nenhum acordo foi fechado. Diferentemente do que aconteceu com a Binance, maior corretora cripto do mundo, que confirmou o investimento de US$ 500 milhões na aquisição do Twitter.

